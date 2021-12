DJ Eurocopter erwartet wegen Krise Auftragseinbruch

PARIS (AFP)--Der europäische Hubschrauberhersteller Eurocopter erwartet wegen der Wirtschaftskrise in diesem Jahr einen Auftragseinbruch. Die EADS-Tochter erwarte noch "ungefähr 450 Bestellungen" nach 715 im vergangenen Jahr, sagte Eurocopter-Leiter Lutz Bertling am Dienstag in Paris. Die Marktlage sei allerdings "unvorhersehbar". Im vergangenen Jahr stiegen die Einnahmen von Eurocopter um 7,5% auf 4,5 Mrd EUR; dabei wurden 588 Hubschrauber ausgeliefert.

"Bisher waren die Auswirkungen der Krise auf Eurocopter sehr begrenzt", sagte Bertling. Kunden hätten Aufträge für ungefähr 30 Maschinen wieder zurückgezogen. 2009 werde die Krise zwar kaum Einfluss auf Bestellungen von Militär und Regierungen haben, die 70% des Umsatzes ausmachten. Es werde aber "Stornierungen und zeitliche Verschiebungen" bei Bestellungen von zivilen Kunden geben.

Eurocopter wolle deshalb Kunden unterstützen, die bei ihren Banken um Kredite nachsuchten, sagte Bertling. Aber nur in "sehr begrenzten Fällen" werde Eurocopter die gesamte Finanzierung direkt bereitstellen.

