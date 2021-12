DJ EZB teilt bei ao 21-täg Refi-Tender 113,395 Mrd EUR zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei einem außerordentliches Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 21 Tagen hat die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag 113,395 Mrd EUR zu einem Festzins von 2,00% zugeteilt. Wie die EZB mitteilte, gingen Gebote über 113,395 Mrd EUR ein, die voll bedient wurden. Das Geschäft wird am 21. Januar valutiert und am 11. Februar 2009 fällig.

January 20, 2009 05:24 ET (10:24 GMT)

