DJ EZB teilt bei Haupt-Refi-Tender 251,515 Mrd EUR zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft hat die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag 251,515 Mrd EUR zum Festzinssatz von 2,00% zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 668 Instituten voll bedient. Wie die EZB weiter mitteilte, belief sich die aktualisierte Schätzung der autonomen Faktoren für den Liquiditätsbedarf auf 385,0 (387,6) Mrd EUR.

Die daraus resultierende Benchmarkzuteilung beträgt 132,0 Mrd EUR. Das neue Geschäft mit Fälligkeit am 28. Januar wird am 21. Januar valutiert, an dem ein alter Tender über 203,792 Mrd EUR ausläuft.

January 20, 2009 05:24 ET (10:24 GMT)

