DJ EZB will Geldmarkt über Schnelltender Liquidität entziehen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat für 15.00 Uhr einen Feinsteuerungstender angekündigt, mit dem sie dem Geldmarkt des Euroraums Liquidität entziehen will. Wie die EZB am Dienstag mitteilte, nimmt sie Gebote zu einem maximalen Bietungssatz von 2,50% entgegen. Die EZB begründete das Vorhaben mit einem großen Liquiditätsüberschuss am letzten Tag der Mindestreserveperiode.

January 20, 2009 03:27 ET (08:27 GMT)

