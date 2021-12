DJ EZB/Nowotny: Kreditmärkte funktionieren nicht - Zeitung

WIEN (Dow Jones)--Die jüngsten Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB) haben nach den Worten von EZB-Ratsmitglied Ewald Nowotny zu einer Entspannung am Geldmarkt geführt. Aber die Kreditmärkte funktionieren weiterhin nicht, sagte Nowotny weiter in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit den "Oberösterreichischen Nachrichten". "Man kann die Pferde zur Tränke führen. Trinken müssen sie selbst," fügte er hinzu.

Die Notenbanken hätten nicht nur die Zinsen gesenkt, sondern auch die Liquidität erhöht. Das sei sehr wichtig gewesen. Besorgnis über eine Beschleunigung der Inflation wegen der wachsenden Geldmenge wies Nowotny zurück. Nach seinen Worten besteht eher die Gefahr "japanischer Verhältnisse". Dort habe die Volkswirtschaft zehn Jahre ein sinkendes Preisniveau erlebt.

