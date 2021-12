DJ EZB/Nowotny: Streben keinen Leitzinssatz von 0% an

BRÜSSEL (Dow Jones)--Österreichs Notenbankgouverneur und EZB-Ratsmitglied Ewald Nowotny hat bestärkt, dass es in einer Europäischen Zentralbank (EZB) keine Absicht gibt, den Leitzinssatz bis auf 0% zu senken. "Diese sollte nicht unser Ziel sein", sagte Notwotny am späten Dienstag in Brüssel.

Zudem bezeichnete er die neuen Wachstumsprognosen der EU-Kommission als einen "Schock". Am Montag hatte die Kommission vorhergesagt, dass die Wirtschaft der Eurozone in diesem Jahr um 1,9% schrumpfen wird.

Nowotny verwies darauf, dass die Wirtschaft der Eurozone wohl im vierten Quartal dieses Jahres oder im ersten Quartal kommenden Jahres wieder auf Wachstumskurs gehen könnte.

Die EZB hatte zuletzt in der vergangenen Woche ihren Leitzins um 50 Basispunkte auf das historische Tief von 2,00% gesenkt. Im Kampf gegen Finanzkrise und Rezession hat die Notenbank ihre Zinsen damit seit Oktober vergangenen Jahres um insgesamt 225 Basispunkte verringert.

