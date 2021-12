DJ EZB/Trichet: Sehr niedrige Zinsen nicht unsere Absicht

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat nach Aussage von Präsident Jean-Claude Trichet keine Absichten, die Zinsen auf ein "sehr niedriges Niveau" zu senken. In einem Interview mit dem TV-Sender CNBC sagte Trichet am Mittwoch allerdings, der Rat habe nicht entschieden, dass ein Leitzins von 2,00% das niedrigste Niveau sei. In der vorigen Woche hatte die EZB ihren Leitzins um weitere 50 Basispunkte auf 2,00% gesenkt.

Seit Oktober vergangenen Jahres haben sich die Zinssenkungen der EZB damit vor dem Hintergrund der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise auf 225 Basispunkte summiert. Bislang ist die EZB in ihrer Geschichte nicht unter das Leitzinsniveau von 2,00% gegangen. In den vergangenen Tagen hatte Trichet jedoch eine Senkung des Leitzins auf null Prozent ausgeschlossen.

