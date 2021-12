DJ Flugzeugbauer Embraer will 20% der Mitarbeiter entlassen

SAO PAULO (AFP)--Der brasilianische Flugzeughersteller Embraer will 20% seines Personals entlassen. Das Unternehmen verwies am Donnerstag zur Begründung auf die "beispiellose Krise" in der Weltwirtschaft. Embraer hat derzeit rund 21.000 Beschäftigte. Die Brasilianer belegen auf der Liste der großen Konstrukteure von Passagierflugzeugen den dritten Platz hinter Airbus und Boeing.

Von den Entlassungen werden der Unternehmensmitteilung zufolge Arbeiter, Verwaltungsangestellte und Manager betroffen sein. Embraer erzielt fast die Hälfte seiner Einnahmen mit Geschäften in den USA und Kanada. Im Jahr 2007 hatte Embraer noch einen Gewinn von 284 Mio USD verzeichnet. Die Ergebnisse für 2008 sollen im März bekannt gegeben werden.

Webseite: http://www.embraer.com DJG/brb Besuchen Sie unsere neue Webseite http://www.dowjones.de

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2009 00:29 ET (05:29 GMT)

Copyright (c) 2009 Dow Jones & Company, Inc.