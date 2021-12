DJ Frankreichs Staatspräsident Sarkozy kommt nach Berlin

BERLIN (Dow Jones)--Der französisches Staatspräsident Sarkozy wird am Donnerstag zu Gesprächen in Berlin erwartet. Sarkozy wird beim 11. deutsch-französischen Ministerratstreffen am Vormittag mit Bundeskanzlerin Merkel beraten. Um 10.45 Uhr wird Merkel Sarkozy mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt begrüßen. Schwerpunkt der Begegnung soll die die Wirtschafts- und Finanzpolitik sein, auch mit Blick auf den Weltfinanzgipfel Anfang April in London. Darüber soll sowohl in den Paarungen der jeweiligen Minister, als auch auf Chefebene und dann in der gemeinsamen Beratung gesprochen werden.

