DJ Grenzebach Maschinenbau erhöht Beteiligung an Kuka

HAMLAR (Dow Jones)--Die Grenzebach Maschinenbau GmbH hat ihre Beteiligung an dem Augsburger Roboterhersteller Kuka AG auf knapp über 10% erhöht. Vorbehaltlich der kartellrechtlichen Genehmigung erwirbt das Unternehmen für Materialfluss- und Verfahrenstechnologie nach Angaben vom Montagabend weitere 9% an dem im MDAX notierten Konzern. Mit der Transaktion wird Grenzebach zum größten Aktionär von Kuka.

Bereits im Dezember hatte das im Bereich Materialfluss- und Verfahrenstechnologie tätige Unternehmen einen Anteil von 5,43% an Kuka erworben. Grenzebach strebt nach eigenen Angaben "gegebenenfalls" eine weitere Aufstockung des Kuka-Anteils auf 25,1% an. Der Erwerb eines Anteils von mehr als 30%, ab dem ein Pflichtangebot an alle Aktionäre abgegeben werden müsse, sei hingegen nicht geplant.

Der Kaufpreis, dessen Höhe nicht genannt wurde, sei überwiegend aus bestehenden Eigenmitteln finanziert worden.

March 10, 2009 01:16 ET (05:16 GMT)

