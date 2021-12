DJ Guttenberg wird neuer Bundeswirtschaftsminister - Zeitung

MÜNCHEN (AFP)--CSU-Generalsekretär Karl-Theodor zu Guttenberg soll einem Zeitungsbericht zufolge neuer Bundeswirtschaftsminister werden. Der 37-Jährige löse Michael Glos ab, der am Wochenende ein Rücktrittsgesuch eingereicht hatte, berichtete die Münchner "Abendzeitung" am Sonntagabend. Dies hätten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer vereinbart. Der Zeitung zufolge soll der Europa-Abgeordnete und niederbayerische CSU-Chef Manfred Weber neuer CSU-Generalsekretär werden. Nach AFP-Informationen dauerten die Gespräche über die Nachfolge von Glos' am Abend noch an.

DJG/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2009 00:34 ET (05:34 GMT)

Copyright (c) 2009 Dow Jones & Company, Inc.