DJ Hochtief erhält in den USA Aufträge über 143 Mio EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hochtief AG, Essen, hat in den USA Aufträge über mehr als 143 Mio EUR erhalten. So errichte die US-Tochter Turner für knapp 68 Mio EUR in Los Angeles die Central Region High School Nr. 16, wie der Baukonzern am Mittwoch mitteilte. Die ebenfalls zu Hochtief gehörende US-Gesellschaft Flatiron baut für knapp 75 Mio EUR in mehreren US-Bundesstaaten sowie in Kanada neue Straßen beziehungsweise erneuert oder erweitert bestehende Verkehrsverbindungen.

January 21, 2009 04:08 ET (09:08 GMT)

