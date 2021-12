DJ HUGIN NEWS/2008 : Chiffre d'affaires en hausse de 22,3% (cours de change constants) - Résultat avant impôt en hausse de 14,3% à 190,2 MCHF - Résultat net - Part du Groupe de 85,5 MCHF - Marge opérationnelle hors éléments exceptionnels : 13,0%

Une annonce de corporate news, procédée et transmise par Hugin AS. L¿envoyeur seul est responsable pour le contenu de cette annonce. =--------------------------------------------------------------------- =------------- En millions de francs suisses (en IFRS) 2008 * 2008 2007 Variation Chiffre d'affaires consolidé 1 556,1 1 556,1 1 417,1 +9,8% Résultat d'exploitation 201,8 149,4 150,1 -0,4% Marge d'exploitation 13,0% 9,6% 10,6% - Résultat avant impôts 190,2 166,4 +14,3% Résultat net de l'exercice des activités poursuivies 109,0 93,7 16,3% Résultat après impôts des activités abandonnées -3,0 12,3 - Résultat net de l'exercice 106,0 106,0 - Résultat net - Part du Groupe 85,5 84,6 +1,1% Bénéfice net par action 15,31 15,35 - * Avant éléments exceptionnels En 2008, dans un contexte de marché très perturbé, le chiffre d'affaires consolidé de Compagnie Financière Tradition a progressé de 9,8% à cours de change courants par rapport à 2007, et atteint 1 556,1 millions de francs suisses contre 1 417,1 millions de francs suisses en 2007. A cours de change constants, le chiffre d'affaires s'inscrit en hausse de 22,3%. Le résultat d'exploitation consolidé de Compagnie Financière Tradition s'établit à 201,8 millions de francs suisses avant éléments exceptionnels et enregistre ainsi une marge opérationnelle de 13,0%. Les éléments exceptionnels sont notamment constitués de charges liées à des amortissements, provisionnements et autres charges non récurrentes. Après prise en compte de ces éléments exceptionnels sur 2008, le résultat d'exploitation s'inscrit à 149,4 millions de francs suisses en 2008, contre 150,1 millions de francs suisses en 2007. Le résultat financier s'établit à 30,1 millions de francs suisses en 2008 contre 3,5 millions de francs suisses en 2007 et comporte principalement la variation de juste valeur d'un instrument dérivé contractuel pour un montant de 23,9 millions de francs suisses. La contribution du résultat net des sociétés associées s'établit à 10,7 millions de francs suisses en 2008 contre un produit de 12,9 millions de francs suisses en 2007. Compagnie Financière Tradition enregistre un résultat avant impôts de 190,2 millions de francs suisses en 2008, contre 166,4 millions de francs suisses en 2007 en hausse de 14,3%. Le résultat net de l'exercice 2008 de Compagnie Financière Tradition s'établit à 106,0 millions de francs suisses comme en 2007. Les intérêts minoritaires s'inscrivent à 20,5 millions de francs suisses en 2008 contre 21,4 millions de francs suisses sur la période précédente. Compagnie Financière Tradition enregistre un résultat net - Part du Groupe de 85,5 millions de francs suisses en 2008, contre 84,6 millions de francs suisses en 2007. Ce résultat porte les capitaux propres consolidés de Compagnie Financière Tradition à 340,8 millions de francs suisses au 31 décembre 2008, dont 285,6 millions de francs suisses en part du Groupe. Il sera notamment proposé à l'Assemblée générale des actionnaires qui se réunira le 13 mai 2009, la distribution d'un dividende de 8,0 francs suisses par action (8,0 francs suisses en 2008). Dans le contexte de crise économique en 2009, le développement de l'activité de Compagnie Financière Tradition se maintient en ligne par rapport à 2008. Présent dans 27 pays, Compagnie Financière Tradition est un des leaders des IDB (Inter Dealer Broker) sur le marché international. Le Groupe fournit des services d'intermédiation sur une vaste gamme de produits financiers (marchés monétaires, marchés obligataires, produits dérivés de taux, de change et de crédit, actions, dérivés actions, marchés à terme de taux et sur indices) et non financiers (énergie, environnement, métaux précieux) L'action Compagnie Financière Tradition est cotée à la bourse suisse (CFT). Pour plus d'informations sur notre Groupe, www.traditiongroup.com. Lausanne, le 19 mars 2009 Contacts : Compagnie Financière Tradition Patrick Combes, Président Tél: +41 21 343 52 66 Rochat & Partners Olivia Maillot Tél. : +41 22 718 37 53 =-- Fin de Message --- Compagnie Financière Tradition Langallerie 11 Lausanne Schweiz WKN: 870121; ISIN: CH0014345117; Index: SPI, SSCI, SPIEX; Listed: Main Market in SIX Swiss Exchange; http://hugin.info/133362/R/1298764/296021.pdf http://www.traditiongroup.com Copyright © Hugin AS 2009. All rights reserved.

March 19, 2009 01:55 ET (05:55 GMT)