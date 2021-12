DJ HUGIN NEWS/2008: Umsatzwachstum von 22,3% (zu konstanten Wechselkursen) - Ergebnis vor Steuern: Anstieg um 14,3% auf CHF 190,2 Mio. - Nettoergebnis - Gruppenanteil: CHF 85,5 Mio. - Operative Marge ohne ausserordentliche Posten: 13,0%

Corporate news- Mitteilung verarbeitet und übermittelt durch Hugin. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. =--------------------------------------------------------------------- =------------- In Millionen Schweizer Franken (gemäss IFRS-Normen) 2008 * 2008 2007 Ver-änderung Konsolidierter Umsatz 1'556,1 1'556,1 1'417,1 +9,8% Betriebsergebnis 201,8 149,4 150,1 -0,4% Operative Marge 13,0% 9,6% 10,6% - Ergebnis vor Steuern 190,2 166,4 +14,3% Nettoergebnis der weitergeführten Aktivitäten im Geschäftsjahr 109,0 93,7 16,3% Ergebnis nach Steuern der nicht weitergeführten Aktivitäten -3,0 12,3 - Nettoergebnis des Geschäftsjahres 106,0 106,0 - Nettoergebnis - Gruppenanteil 85,5 84,6 +1,1% Reingewinn je Aktie 15,31 15,35 - * Vor ausserordentlichen Posten Der konsolidierte Umsatz von Compagnie Financière Tradition kletterte 2008 in einem äusserst turbulenten Marktumfeld zu laufenden Wechselkursen - gegenüber den 2007 erzielten 1'417,1 Millionen Schweizer Franken - um 9,8% auf 1'556,1 Millionen Schweizer Franken. Zu konstanten Wechselkursen resultierte ein Umsatzanstieg von 22,3%. Compagnie Financière Tradition erzielte ein konsolidiertes Betriebsergebnis von 201,8 Millionen Schweizer Franken vor ausserordentlichen Faktoren, und verzeichnet damit eine operative Marge von 13,0%. Die ausserordentlichen Posten bestehen hauptsächlich aus Kosten in Zusammenhang mit Abschreibungen oder Rückstellungen und anderen einmaligen Aufwendungen. Nach Berücksichtigung dieser ausserordentlichen Faktoren für das Geschäftsjahr 2008 resultiert ein Betriebsergebnis von 149,4 Millionen Schweizer Franken, verglichen mit 150,1 Millionen Schweizer Franken im Vorjahr. Das Netto-Finanzergebnis für das Geschäftsjahr 2008 beträgt 30,1 Millionen Schweizer Franken, gegenüber 3,5 Millionen Schweizer Franken im Vorjahr; es besteht im Wesentlichen aus der Veränderung des Fair-Value eines Derivats im Betrag von 23,9 Millionen Schweizer Franken. Der Beitrag der verbundenen Gesellschaften an das Nettoergebnis beläuft sich für 2008 auf 10,7 Millionen Schweizer Franken; im Vorjahr waren es 12,9 Millionen Schweizer Franken. Compagnie Financière Tradition weist für 2008 ein Ergebnis vor Steuern von 190,2 Millionen Schweizer Franken aus - eine Steigerung von 14,3% gegenüber den 166,4 Millionen Schweizer Franken des Vorjahrs. Das Nettoergebnis der Compagnie Financière Tradition für das Geschäftsjahr 2008 beträgt 106.0 Millionen Schweizer Franken, wie 2007. Die Minderheitsanteile für 2008 belaufen sich auf 20,5 Millionen Schweizer Franken gegenüber 21,4 Millionen Franken im Vorjahr. Compagnie Financière Tradition weist für 2008 ein Nettoergebnis - Gruppenanteil von 85,5 Millionen Schweizer Franken aus; 2007 waren es 84,6 Millionen Schweizer Franken. Damit steigt das konsolidierte Eigenkapital von Compagnie Financière Tradition per 31. Dezember 2008 auf 340,8 Millionen Schweizer Franken, wovon 285,6 Millionen Schweizer Franken auf den Gruppenanteil entfallen. Der Generalversammlung der Aktionäre vom 13. Mai 2009 wird unter anderem die Ausschüttung einer Dividende von 8.00 Schweizer Franken pro Aktie vorgeschlagen (2008: 8.00 Schweizer Franken). Vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschaftskrise weist Compagnie Financière Tradition im Vergleich zum Vorjahr 2008 eine vergleichbar gute Geschäftsentwicklung vor. Mit einer Marktpräsenz in 27 Ländern zählt Compagnie Financière Tradition zu den führenden IDB (Inter Dealer Broker) weltweit. Die Gruppe bietet Intermediär-Dienstleistungen für eine breite Palette von Finanzprodukten (Geld- und Rentenmarktprodukte, Zins-, Devisen- und Kreditderivate, Aktien, Aktienderivate, Termingeschäfte auf Zinsen und Indizes) und Nicht-Finanzprodukten (Energie, Umwelt, Edelmetalle) an. Die Aktie von Compagnie Financière Tradition ist an der Schweizer Börse kotiert (CFT). Weitere Informationen zu unserer Gruppe finden Sie unter www.traditiongroup.com. Lausanne, den 19. März 2009 Pressekontakte: Compagnie Financière Tradition Patrick Combes, Präsident Tel.: +41 21 343 52 66 Rochat & Partners Olivia Maillot Tel.: +41 22 718 37 53 =-- Ende der Mitteilung --- Compagnie Financière Tradition Langallerie 11 Lausanne Schweiz WKN: 870121; ISIN: CH0014345117; Index: SPI, SSCI, SPIEX; Notiert: Main Market in SIX Swiss Exchange; http://hugin.info/133362/R/1298767/296022.pdf http://www.traditiongroup.com Copyright © Hugin AS 2009. All rights reserved.

