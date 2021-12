DJ HUGIN NEWS/Analytik Jena prognostiziert für Geschäftsjahr 2008/2009 zweistelliges Wachstum im Umsatz und im Ergebnis

Corporate news- Mitteilung verarbeitet und übermittelt durch Hugin. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. =--------------------------------------------------------------------- =------------- Jena, 19.03.2009 - Anlässlich der heute stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Analytik Jena AG (ISIN DE0005213508) äußert sich der Vorstand zu den Zielstellungen für das laufende Geschäftsjahr. Die Prognose beinhaltet auch Ergebnisbeiträge der ab März zu konsolidierenden CyBio AG, die ausgeglichen bzw. leicht positiv erwartet werden. Die Gesellschaft rechnet im aktuellen Geschäftsjahr mit einer Steigerung des Umsatzes um über 20 % auf 65,0 bis 69,0 Mio. EUR (Vorjahr: 53,1 Mio. EUR im Instrumentengeschäft). Auch ohne Berücksichtigung des zusätzlichen Umsatzes durch die CyBio AG geht das Jenaer Unternehmen von einem zweistelligen organischen Wachstum im bisherigen Geschäft aus. Im operativen Ergebnis (EBIT) erwartet Analytik Jena eine Steigerung von mindestens 25 % auf 5,8 bis 6,6 Mio. EUR (Vorjahr: 4,7 Mio. EUR). Beim Ergebnis pro Aktie geht das Unternehmen von einem Rekordergebnis von 0,65 EUR bis 0,85 EUR aus. Analytik Jena bewertet das derzeitige wirtschaftliche Umfeld national und international als schwierig. Dies spiegelt sich auch in den Prognosen wider, die mit einer breiten Spanne angegeben werden. Dennoch erwartet das Unternehmen auf Basis des aktuellen Geschäftsverlaufs und der nach wie vor guten Auftragslage, die aufgezeigte positive Unternehmensentwicklung fortzusetzen. Der führende Hersteller von Analyseinstrumenten und Life Science-Lösungen erwarb im Februar mit 51,2% die Mehrheit an der CyBio AG und verstärkt damit signifikant den Bereich bio solutions. CyBio ist innerhalb des Marktes High Throughput Screening (HTS) eine international anerkannte und gut eingeführte Marke mit konstanten Umsätzen zwischen 14,0 und 16,0 Mio. EUR jährlich. Hierauf aufbauend erfährt der Bereich bio solutions der Analytik Jena AG einen deutlichen Umsatzschub. Der Konzern kann so dem Ziel, in zwei bis drei Jahren die wichtige Umsatzschwelle von 100,0 Mio. EUR zu überschreiten, deutlich näher kommen. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres (per 31. Dezember 2008) wurde im Instrumentengeschäft ein Umsatz von 17,148 Mio. EUR (Vorjahr: 14,625 Mio. EUR) erzielt. Dies entspricht einer Steigerung um 17,3 %. Kontakt: Dr. Mario Voigt Analytik Jena AG Unternehmenskommunikation und Investor Relations Konrad-Zuse-Str.1 07745 Jena Tel: 03641/779281 mail. [email protected]tik-jena.de =-- Ende der Mitteilung --- Analytik Jena AG Konrad-Zuse-Straße 1 Jena Deutschland WKN: 521350 ; ISIN: DE0005213508 ; Index: Prime All Share; Notiert: Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse, Freiverkehr in Bayerische Börse München, Freiverkehr in Börse Berlin, Freiverkehr in Börse Düsseldorf, Freiverkehr in Börse Stuttgart, Freiverkehr in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg, Freiverkehr in Niedersächsische Börse zu Hannover, Regulierter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse; http://www.analytik-jena.de Copyright © Hugin AS 2009. All rights reserved.

