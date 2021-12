DJ HUGIN NEWS/Barry Callebaut continue d'augmenter ses ventes dans un environnement économique âpre

Une annonce de corporate news, procédée et transmise par Hugin AS. L¿envoyeur seul est responsable pour le contenu de cette annonce. =--------------------------------------------------------------------- =------------- Barry Callebaut: ventes au premier trimestre de l'exercice 2008/09 Barry Callebaut continue d'augmenter ses ventes dans un environnement économique âpre * Augmentation du volume des ventes de 2,0% à 338'513 tonnes * Progression du chiffre d'affaires de 7,2% en devises locales et de 0,7% à CHF 1'429,1 millions dans la devise de référence (CHF) * Maintien de la rentabilité grâce à des marges plus élevées et un contrôle des coûts strict * Confirmation des objectifs financiers à quatre ans 2007/08 - 2010/11* Chiffres-clés des ventes du Groupe pour le premier trimestre de l'exercice 2008/09 +-------------------------------------------------------------------+ | GROUPE | | Variation | Trois mois | Trois mois | | | | (%) | au | au | | | | | 30 nov. | 30 nov. | | | | | 2008 | 2007 | |-----------------------+-----+-----------+------------+------------| | Volume des ventes | t | 2.0 | 338'513 | 331'916 | |-----------------------+-----+-----------+------------+------------| | Chiffre d'affaires | mio | 0.7 | 1'429.1 | 1'419.4 | | en monnaies | CHF | 7.2 | 1,521.1 | | | locales | | | | | +-------------------------------------------------------------------+ Zurich/Suisse, 21 janvier 2009 - Barry Callebaut AG, le leader mondial des fabricants de produits à base de cacao et de chocolat de qualité supérieure, a poursuivi sa croissance au premier trimestre au 30 novembre 2008 de l'exercice 2008/09 dans un environnement économique âpre. * Objectifs de croissance moyens pour 2007/08-2010/11: volume des ventes: 9-11%, EBIT: 11-14%, bénéfice net: 13-16%, sous réserve d'événements majeurs imprévus Contacts Pour investisseurs et analystes Pour les médias: financiers: Simone Lalive, Head of IR Josiane Kremer, Corp.Communications Barry Callebaut SA Barry Callebaut SA Tél. +41 43 204 04 23 Tél. +41 43 204 04 58 [email protected] [email protected] Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour ce communiqué de presse: =-- Fin de Message --- Barry Callebaut AG Postfach Zürich Schweiz WKN: 914661; ISIN: CH0009002962; Index: SMCI, SPI, SPIEX; Listed: Main Market in SIX Swiss Exchange; http://hugin.info/100441/R/1283695/287477.pdf http://www.barry-callebaut.com Copyright © Hugin AS 2009. All rights reserved.

