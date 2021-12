DJ HUGIN NEWS/Barry Callebaut wächst weiter in schwierigem Wirtschaftsumfeld

Corporate news- Mitteilung verarbeitet und übermittelt durch Hugin. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. =--------------------------------------------------------------------- =------------- Barry Callebaut publiziert Verkaufszahlen für die ersten drei Monate 2008/09: Barry Callebaut wächst weiter in schwierigem Wirtschaftsumfeld * Wachstum der Verkaufsmenge von 2.0% auf 338,513 Tonnen * Umsatzsteigerung in Lokalwährungen um 7.2%; Anstieg in der Berichtswährung (CHF) um 0.7% auf CHF 1,429.1 Millionen * Profitabilität auf Kurs dank höherer Margen und strikter Kostenkontrolle * 4-Jahres-Finanzziele für den Zeitraum 2007/08 bis 2010/11* bestätigt Verkaufskennzahlen der Barry Callebaut-Gruppe für die ersten drei Monate 2008/09 +-------------------------------------------------------------------+ | KONZERN | | Veränderung | 3 Monate | 3 Monate | | | | (%) | bis | bis | | | | | 30. Nov. | 30. | | | | | 2008 | Nov. | | | | | | 2007 | |--------------------+----------+-------------+----------+----------| | Verkaufsmenge | Tonnen | 2.0 | 338,513 | 331,916 | |--------------------+----------+-------------+----------+----------| | Umsatz | Mio. CHF | 0.7 | 1,429.1 | 1,419.4 | | in | | 7.2 | 1,521.1 | | | Lokalwährungen | | | | | +-------------------------------------------------------------------+ Zürich/Schweiz, 21. Januar 2009 - Barry Callebaut AG, der weltweit führende Hersteller von qualitativ hochwertigen Kakao- und Schokoladenprodukten, konnte sein Wachstum im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2008/09, das per 30.11.2008 endete, in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld fortsetzen. * Mittelfristige Wachstumsziele 2007/08 - 2010/11 im Durchschnitt pro Jahr: Verkaufsmenge 9-11%, EBIT 11-14%, Konzerngewinn 13-16%, vorbehältlich grösserer unvorhersehbarer Ereignisse Kontakte für Investoren und für die Medien: Finanzanalysten: Simone Lalive, Head of IR Josiane Kremer, Corp.Communications Barry Callebaut AG Barry Callebaut AG Tel.: +41 43 204 04 23 Tel.: +41 43 204 04 58 [email protected] [email protected] Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar: =-- Ende der Mitteilung --- Barry Callebaut AG Postfach Zürich Schweiz WKN: 914661; ISIN: CH0009002962; Index: SMCI, SPI, SPIEX; Notiert: Main Market in SIX Swiss Exchange; http://hugin.info/100441/R/1283693/287476.pdf http://www.barry-callebaut.com Copyright © Hugin AS 2009. All rights reserved.

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2009 01:01 ET (06:01 GMT)