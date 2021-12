DJ HUGIN NEWS/BÖWE SYSTEC AG: Wechsel des Vorsitzenden des Vorstands

Der Aufsichtsrat der BÖWE SYSTEC AG hat heute dem Wunsch des Vorsitzenden des Vorstands, Herrn Dr. Claus Gerckens (58), entsprochen und ihn aus persönlichen Gründen mit Wirkung zum Ablauf des 31. Januar 2009 von den Aufgaben und Funktionen innerhalb der BÖWE Group entbunden. Herr Dr. Gerckens scheidet damit zu diesem Datum aus dem Vorstand der BÖWE SYSTEC AG aus. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Gerckens für seine langjährige erfolgreiche Arbeit bei der Schaffung der BÖWE Group und für seinen hohen persönlichen Einsatz. Als Nachfolger von Herrn Dr. Gerckens hat der Aufsichtsrat ab dem Beginn des 01. Februar 2009 Herrn Oliver Bialowons (40) zum neuen Vorsitzenden des Vorstands bestellt. Bislang war Herr Bialowons ordentliches Mitglied des Vorstands als Chief Operating Officer (COO). Diese Funktion wird er weiterhin ausüben. Der Aufsichtsrat wünscht Herrn Bialowons in seiner neuen Funktion Glück und Erfolg. Augsburg, den 20. Januar 2009 BÖWE SYSTEC AG Der Vorstand

