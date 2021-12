DJ HUGIN NEWS/CleanEquity Monaco 2009: presentazione delle aziende selezionate

Londra, Inghilterra - 21 gennaio 2009. CleanEquity Monaco, la conferenza delle tecnologie ambientali in programma per giovedì 19 e venerdì 20 marzo, presenta oggi le società selezionate per la partecipazione. CleanEquity Monaco, conferenza annuale con partecipanti presenti solo su invito, ospiterà cinquanta aziende Cleantech internazionali di prossima generazione che presenteranno i propri progetti ai rappresentanti delmondo degli investimenti, della costruzione, della politica e dei media. I vincitori dei premi CleanEquity Monaco 2008 tornano per illustrare ai presenti I progressi messi a segno dallo scorso anno. Si sono aggiudicati i premi d'eccellenza nel campo della ricerca, dello sviluppo e della commercializzazione di tecnologie ambientali la ITM Power (UK), la Zenergy Power (Germania) e la Clean Diesel Technologies (USA). La ITM Power sviluppa tecnologie a idrogeno a basso costo; la Zenergy Power è una società attiva nel campo dei materiali superconduttori mentre la Clean Diesel Technologies punta alla riduzione delle emissioni. I premi ideati da Damien Hirst verranno ripresentati anche quest'anno. La Navigator Capital Advisors con sede in India è la prima delle società selezionate in Asia per la partecipazione alla CleanEquity Monaco. Tra le altre società scelte si annoverano la REVA (India). Per la prima volta la conferenza vedrà la partecipazione di Borawind (Svizzera), società specializzata nelle energie rinnovabili idrica ed eolica, Oxford Catalysts (UK), società produttrice di catalizzatori per combustibili puliti, Theodoma (UK), una società per il recupero di energia e Solar and Environmental Technologies Corporation (USA), società detentrice di brevetti relativi a tecnologie per la conservazione dell'energia solare e idraulica. Tra i partecipanti che tornano alla conferenza vi sono Heliocentris Fuel Cells (Germania), società operante nella fornitura e nell'integrazione di celle a combustibile; Surfect Technologies (USA), società che propone soluzioni e sistemi avanzati per l'interconnessione di celle solari, LED e comunicazioni, e SolarEmpower (UK), società specializzata in tecnologie ottiche solari avanzate. Mungo Park, Presidente di Innovator Capital e fondatore di CleanEquity, è stato invitato dall'Università di Cambridge come giudice del concorso University Entrepreneurs Challenge 2008. Ad aggiudicarsi i premi Technology Prize e Cleantech Prize è stata PowerSi Technologies (UK), che a CleanEquity presenterà i progetti che le hanno fatto meritare tale riconoscimento. PowerSi Technologies ha creato un controllo di tensione attivo che rivoluziona la conversione dell'energia tramite il controllo intelligente di apparecchi a semiconduttori. Per le società, CleanEquity Monaco 2009 rappresenta l'opportunità di presentarsi direttamente a più di 150 responsabili del mondo degli investimenti. Saranno inoltre presenti società specializzate in costruzione e le divisioni delle grandi aziende mondiali che si occupano di energie alternative e che integrano le tecnologie innovative nei propri prodotti. I politici di alto livello, che influiscono sull'attuazione delle politiche ambientali, saranno anch'essi presenti alla conferenza. L'esposizione ai media internazionali innalza sensibilmente il profilo delle società partecipanti. Inoltre, CleanEquity.TV, sponsorizzata da etv Media Group, intervisterà I 50 CEO delle società presenti e trasmetterà le interviste online. Barclays Wealth è lo sponsor principale di CleanEquity Monaco; la Camera di Sviluppo Economico di Monaco (CDE) è ospite regionale dell'evento. Tra le altre organizzazioni sostenitrici si annoverano NYSE Euronext, il Gruppo Hugin, Invest Securities e la Société des Bains de Mer (SBM). La conferenza gode inoltre del sostegno della Fondazione Principe Alberto II di Monaco, del programma UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative) e dell'Eurosif. Sponsor e partner globali selezionati hanno contribuito alla selezione delle società del settore Cleantech presenti alla conferenza; tra queste organizzazioni vi sono: MC Services (Monaco di Baviera); Carbon International (Londra); New Energy Fund (New York); Oikovest (Berlino) e Navigator Capital Advisors (Mumbai). Per ulteriori informazioni su CleanEquity Monaco 2009: www.cleanequitymonaco.com Dany Rubrecht - Chambre de Développement Economique de Monaco (CDE - Monaco) Tél. +377 97 98 68 68 [email protected] Jade Summer - Innovator Capital Limited (UK) Tél. +44 207 297 6840 [email protected] Birgit Weiss - MC Services (Germany) Tél. +49 89 210 228 11 [email protected] Ellen Anton - Barclays Wealth (Monaco) International Private Bank +377 93 15 35 37 [email protected] Questo comunicato é originariamente distribuito da Hugin. L'emittente è l'unico responsabile per il contenuto del comunicato. http://hugin.info/139557/R/1283892/287556.pdf http://www.innovator-capital.com/ Copyright © Hugin AS 2009. All rights reserved.

