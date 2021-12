DJ HUGIN NEWS/co.don® AG (ISIN: DE 0005173603) - co.don® AG steigert den Produktabsatz und senkt die Kosten in 2008 - Vertriebskonzept erfolgreich

Corporate news- Mitteilung verarbeitet und übermittelt durch Hugin. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. =--------------------------------------------------------------------- =------------- Teltow, am 21. Januar 2009 - Die co.don® AG (WKN 517 360) kann sich in der gegenwärtig angespannten Konjunkturlage weiterhin sehr erfolgreich im Markt behaupten und im Rückblick auf das Geschäftsjahr 2008 auf eine Geschäftsentwicklung zurückblicken, die insbesondere von einem weiteren Anstieg der Produktumsätze sowohl im In- als auch im Ausland gekennzeichnet ist. Obwohl die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2008 voraussichtlich zu Beginn des 2. Quartales 2009 bekannt gegeben werden, kann bezüglich des Produktabsatzes bereits jetzt die vorläufige Aussage getroffen werden, dass dieser auf 549 Transplantate gestiegen ist. Dies entspricht einer Steigerung um mehr als ein Viertel (26,5%) zum Vorjahreszeitraum. Der Umsatz entwickelte sich im gleichen Zeitraum um 27,15% auf 1.522 TEUR (Vj. 1.197 TEUR). Alle Zahlen des Jahres 2008 sind vorläufig und ungeprüft. Diese Zuwächse zeigen den Erfolg der seit Ende 2007 begonnenen strategischen kunden- und umsatzorientierten Unternehmensneuausrichtung. Das Konzept der Zusammenarbeit mit regionalen Partnern beim Vertrieb der Produkte der Gesellschaft in den jeweiligen nationalen Märkten wird im laufenden Geschäftsjahr weiter ausgeweitet. Darüber hinaus liegt der Focus im laufenden Geschäftsjahr aufgrund des sich verändernden regulatorischen Umfeldes auf dem europaweiten Zulassungsprozess für die Produkte der Gesellschaft vor der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMEA). Diesen Prozess wird die co.don AG weiterhin und wie bisher aktiv vorantreiben, um auch nach Ablauf der Übergangsfrist im Jahre 2012 weiterhin eine gesicherte und starke Marktposition im europäischen Markt inne zu haben. co.don® AG Der Vorstand Weitere Informationen: Matthias Meissner Tel. +49 (0)3328-434637 Fax +49 (0)3328-434643 [email protected] co.don® Aktiengesellschaft Warthestraße 21, 14513 Teltow ISIN: DE0005173603 zugelassen zum Handel im Geregelten Markt (General Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse Die co.don® AG ist an der Schnittstelle zwischen der pharmazeutischen Industrie und der Biotechnologie positioniert und auf dem noch jungen Gebiet des Tissue Engineering/ Regenerative Medizin tätig. Bereits seit 1997 entwickelt, produziert und vertreibt co.don® AG humane Tissue Engineering Therapeutika zur Regeneration von Gelenkknorpel-, Knochen- und Bandscheibengewebe. Gegründet: +++ 1993 +++ Vorstand: +++ Dipl.-Ing. Uwe Ahrens +++ Dipl.-Ing. Vilma Siodla Facts: +++ 14.02.2001, IPO-Neuer Markt +++ WKN 517 360 +++ CNW =-- Ende der Mitteilung --- co.don AG Warthestr. 21 Teltow Deutschland WKN: 517360 ; ISIN: DE0005173603 ; Index: CDAX; Notiert: Geregelter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse, General Standard in Frankfurter Wertpapierbörse, Freiverkehr in Börse Berlin, Freiverkehr in Börse Düsseldorf, Freiverkehr in Börse Stuttgart, Freiverkehr in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg, Freiverkehr in Niedersächsische Börse zu Hannover; http://www.codon.de Copyright © Hugin AS 2009. All rights reserved.

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2009 03:24 ET (08:24 GMT)