DJ HUGIN NEWS/Directors' dealings: Douglas Holding AG: Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG

Douglas Holding AG / Directors' dealings: Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG verarbeitet und übermittelt durch Hugin. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. =--------------------------------------------------------------------- =------------- =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Mitteilungspflichtigen =------------------------------------------------------------------------------- Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH juristische Person, Gesellschaft oder Einrichtung in enger Beziehung - zu einer Person mit Führungsaufgaben Die Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung ist nahe stehende juristische Person von Herrn Dr. h. c. August Oetker und Herrn Dr. Ernst F. Schröder, jeweils Mitglieder des Aufsichtsrates der DOUGLAS HOLDING AG im Sinne des § 15 a WpHG. =------------------------------------------------------------------------------- Bezeichnung des Finanzinstruments =------------------------------------------------------------------------------- ISIN..........................: DE0006099005 Bezeichnung...................: Aktie Ausübung einer von der Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Lutterstr. 14, 33617 Bielefeld, verkauften europäischen Put-Option =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zur Transaktion =------------------------------------------------------------------------------- Geschäftsart..................: Erwerb durch Optionsausübung (Andienung) Datum.........................: 21.01.2009 Ort (Börsenplatz).............: außerbörslich Preis.........................: 29,50 Währung.......................: EUR Stückzahl.....................: 250.000 Geschäftsvolumen..............: EUR 7.375.000,00 Douglas Holding AG Kabeler Str. 4 Hagen D-58099 Deutschland Index: - CDAX - CLASSIC All Share - HDAX - MDAX - MIDCAP - Prime All Share Notiert: - Freiverkehr in Bayerische Börse München - Amtlicher Markt in Börse Berlin - Amtlicher Markt in Börse Düsseldorf - Freiverkehr in Börse Stuttgart - Amtlicher Markt in Frankfurter Wertpapierbörse - Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse - Amtlicher Markt in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg - Freiverkehr in Niedersächsische Börse zu Hannover =-- Ende der Mitteilung --- Douglas Holding AG Kabeler Str. 4 Hagen Deutschland WKN: 609900; ISIN: DE0006099005; Index: CLASSIC All Share, MDAX, Prime All Share, CDAX, HDAX, MIDCAP; Notiert: Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse, Amtlicher Markt in Börse Berlin, Freiverkehr in Bayerische Börse München, Amtlicher Markt in Börse Düsseldorf, Freiverkehr in Börse Stuttgart, Amtlicher Markt in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg, Freiverkehr in Niedersächsische Börse zu Hannover, Amtlicher Markt in Frankfurter Wertpapierbörse; http://www.douglas-holding.de Copyright © Hugin AS 2009. All rights reserved.

January 21, 2009 10:00 ET (15:00 GMT)