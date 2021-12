DJ HUGIN NEWS/Directors' dealings: Leifheit AG: Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG

Leifheit AG / Directors' dealings: Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG verarbeitet und übermittelt durch Hugin. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

=------------------------------------------------------------------------------- 
Angaben zum Mitteilungspflichtigen 
=------------------------------------------------------------------------------- 
München Home Beteiligungen GmbH 
juristische Person, Gesellschaft oder Einrichtung in enger Beziehung - zu einer Person mit Führungsaufgaben 

=------------------------------------------------------------------------------- 
Bezeichnung des Finanzinstruments 
=------------------------------------------------------------------------------- 
ISIN..........................: DE0004644506 
Bezeichnung...................: Aktie 

=------------------------------------------------------------------------------- 
Angaben zur Transaktion 
=------------------------------------------------------------------------------- 
Geschäftsart..................: Kauf 
Datum.........................: 13.01.2009 
Ort (Börsenplatz).............: Xetra 
Preis.........................: 5,06 
Währung.......................: EUR 
Stückzahl.....................: 100 
Geschäftsvolumen..............: 506,00 

Leifheit AG 
Leifheitstraße 1 
Nassau / Lahn 56377 
Deutschland 

Index: 
- CDAX 
- Prime All Share 

Notiert: 
- Freiverkehr in Bayerische Börse München 
- Freiverkehr in Börse Berlin 
- Freiverkehr in Börse Düsseldorf 
- Freiverkehr in Börse Stuttgart 
- Amtlicher Markt in Frankfurter Wertpapierbörse 
- Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse 
- Freiverkehr in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg 

=-- Ende der Mitteilung ---

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2009 09:59 ET (14:59 GMT)