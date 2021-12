DJ HUGIN NEWS/Feintool Assemblée générale - Hommage à M. Fritz Bösch, qui quitte ses fonctions

Une annonce de corporate news, procédée et transmise par Hugin AS. L¿envoyeur seul est responsable pour le contenu de cette annonce. =--------------------------------------------------------------------- =------------- La 25ème assemblée générale ordinaire de Feintool International Holding s'est tenue cet après-midi à l'hôtel Weisses Kreuz à Lyss. Le Président du conseil d'administration, Fritz Bösch, a pu dresser la rétrospective de l'exercice opérationnel globalement le plus réussi depuis l'introduction en Bourse de 1998. Les quelque 400 actionnaires présents ont approuvé les comptes annuels pour la période 2007/2008 ainsi que le dividende proposé de CHF 6,50 par action. Fritz F. Bösch, fondateur de Feintool, a confié ses fonctions de Président du conseil d'administration à Alexander von Witzleben, jusqu'ici Vice-président, et a été nommé Président d'honneur. Des activités statutaires sans surprise Après approbation des comptes du groupe Feintool et des comptes annuels de Feintool International Holding, il a été décidé de l'utilisation du bénéfice comptable de la société holding. La requête portant sur le paiement d'un dividende de CHF 6,50 par action, diminué d'un franc compte tenu d'une situation générale de l'économie mondiale désormais tendue, a été adoptée; le règlement sera effectué le 23 janvier 2009. Le quitus a été donné à l'unanimité au conseil d'administration et aux personnes chargées de la direction. L'administrateur Wolfgang Feil a été réélu pour trois nouvelles années et l'organe de révision Ernst & Young AG assure une année de plus. Les adaptations des statuts au nouveau droit des actions ont également été adoptées à une large majorité. Changement de présidence à l'occasion d'un anniversaire multiple Fritz Bösch, fondateur de Feintool, a fêté récemment ses 75 ans tandis que Feintool, fondée le 1er avril 1959, célèbre son 50ème anniversaire. Par ailleurs, la 25ème assemblée générale ordinaire de Feintool International Holding, qui est aussi la 10ème après l'introduction en Bourse, a fourni le cadre qui s'imposait pour la passation de pouvoirs de Fritz Bösch. «Seuls d'excellents collaborateurs et leur engagement ont permis à Feintool de devenir un leader technologique», a-t-il affirmé avec modestie. Son successeur, Alexander von Witzleben, et sa fille, l'administratrice Monika Löffel-Bösch, lui ont rendu hommage et l'ont nommé Président d'honneur: «un vrai patron, qui a toujours veillé sur la réussite à long terme de la société». Une année record grâce à l'augmentation du chiffre d'affaires, du produit d'exploitation et du bénéfice Le chiffre d'affaires de l'exercice 2007/2008, clos le 30 septembre, s'est s'amélioré de CHF 48,8 millions, soit 9,4%, pour s'élever à CHF 569,2 millions (CHF 520,4 millions pour l'exercice précédent), et l'EBIT s'est accru de 31,4%, atteignant CHF 33,9 millions, soit 6,0% du chiffre d'affaires. Le bénéfice net a augmenté de 70,3% pour totaliser CHF 20,1 millions (CHF 11,8 millions pour l'exercice précédent). Avec CHF 64,0 millions, le cash-flow opérationnel dépasse de 74,9% le montant de l'exercice précédent, qui s'élevait à CHF 36,6 millions. Après déduction des investissements, il reste un free cash flow de CHF 34,9 millions (contre CHF 8,1 millions l'exercice précédent). Nouvelle amélioration de la structure du bilan En raison de l'accroissement des liquidités, le total du bilan, qui s'établit à CHF 475,3 millions, dépasse le montant de l'exercice précédent (CHF 460,4 millions). Grâce notamment à l'optimisation de l'actif circulant net, l'endettement net s'améliore de CHF 30,1 millions, passant de CHF 88,0 millions à CHF 57,9 millions, et représente encore 28,3% des capitaux propres (contre 46,0% l'exercice précédent). Au 30 septembre 2008, les capitaux propres s'élevaient à CHF 204,6 millions (191,3 millions l'année précédente) et le ratio de fonds propres a augmenté pour atteindre 43,1% (exercice précédent: 41,5%). Prévisions et perspectives difficiles Les répercussions de la crise financière mondiale sur l'économie réelle n'épargnent pas non plus Feintool, concernée en particulier par la tendance à la régression dans l'industrie automobile. Pour l'exercice comptable 2008/09 en cours et au vu de la situation actuelle, la société table sur une baisse des volumes et des résultats par rapport à l'année sous revue. Dans la fabrication de pièces, certaines usines ont mis en place des mesures de chômage partiel à partir de début janvier. Ces mesures doivent permettre de conserver le personnel qualifié bénéficiant d'une bonne formation. A l'heure actuelle, l'absence de pronostics fiables concernant notre clientèle rend toute prévision impossible. Sur le fond, Feintool est persuadée que de nouveaux signaux positifs se manifesteront en milieu d'année. De plus amples informations seront communiquées après l'assemblée générale, à partir de 18h00 environ. Contactez Urs Feitknecht, responsable Corporate Communications, au 079 204 41 13 Fournisseur leader de technologies et de systèmes pour le découpage fin/formage et l'automatisation de montage, Feintool fournit également des composants plastiques et métalliques dans le monde entier. Feintool opère dans le monde entier et est présent en Suisse (siège social à Lyss), en Allemagne, en France, en Italie, en Angleterre, aux Etats-Unis, au Japon et en Chine, avec près de 1900 collaborateurs au total qui veillent à satisfaire les clients. Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour ce communiqué de presse: =-- Fin de Message --- Feintool International Holding Industriering 8 Lyss Schweiz WKN: 905428; ISIN: CH0009320091 ; Index: SPI, SPIEX, SSCI; Listed: Main Market in SIX Swiss Exchange;

