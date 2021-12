DJ HUGIN NEWS/Fokussierungsstrategie wird fortgesetzt

Corporate news- Mitteilung verarbeitet und übermittelt durch Hugin. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. =--------------------------------------------------------------------- =------------- * Abspaltung der Hammer Retex Holding AG durch Teilverkauf und Ausschüttung als Sachdividende * Teilverkauf von 45% der Hammer Retex Holding AG führt zu Mittelrückfluss von CHF 62 Millionen * Öffentliches Übernahmeangebot an Aktionäre für 55% der Hammer Retex Holding AG durch Ludama Holding AG für CHF 109.45 je Aktie angekündigt * Straffung der Unternehmensführung bei der Cham Paper Group * Umbenennung der Industrieholding Cham in Cham Paper Group Die Industrieholding Cham bewegt sich konsequent weiter auf ihrem Weg der Fokussierung der Geschäftstätigkeiten auf das industrielle Spezialpapiergeschäft. Nach der Loslösung der Kardex vor gut zwei Jahren erfolgt nun die Abspaltung und Verselbständigung des in der Hammer Retex Holding AG zusammengefassten Immobilienbereichs als nächster logischer und strategischer Schritt. Die Hammer Retex Gruppe verfolgt eine Wachstumsstrategie, die über die nächsten Jahre umfangreiche neue Finanzmittel zum Aufbau eines Renditeimmobilienportfolios benötigen und binden wird. Zusätzlich ist davon auszugehen, dass zukünftig während der Aufbauphase geringere operative Gewinne erzielt werden. Die Umsetzung dieser Wachstumsstrategie verlangt ein kapitalkräftiges und konzentriertes Aktionariat. Die dazu notwendigen, langfristig orientierten Investoren konnten mit der Ludama Holding AG, bestehend aus der Seewarte Holding AG, einer Tochtergesellschaft der Ernst Göhner Stiftung, Zug, und Herrn Fritz Jörg, erfreulicherweise gefunden werden. Die vollständige Medienmitteilung kann als PDF Attachment abgerufen werden. =-- Ende der Mitteilung --- Industrieholding Cham AG Postfach Cham ISIN: CH0001931853; Index: SPI, SSCI, SPIEX; Notiert: Main Market in SIX Swiss Exchange; http://hugin.info/100244/R/1298364/295810.pdf http://www.iccham.com Copyright © Hugin AS 2009. All rights reserved.

