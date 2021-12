DJ HUGIN NEWS/FOUR GATES beteiligt sich mit 25,1 Prozent an GK FINANZ

Mit 25,1 Prozent hat sich die Dortmunder FOUR GATES AG Anfang Januar an der GK FINANZ AG, die in der Nähe des badischen Tauberbischofsheims beheimatet ist, beteiligt. Die GK FINANZ - wie FOUR GATES ebenfalls eine unabhängige Beratungs- und Finanzdienstleistungsgesellschaft - verfügt gegenwärtig über ähnliche Unternehmens- und Vertriebsstrukturen wie FOUR GATES und betreut mit etwa einhundert Kooperationspartnern rund 4500 Mandanten. Die regionale Verwurzelung des Unternehmens GK FINANZ in einem Marktgebiet mit hohem Potenzial, stabile und tragfähige Vertriebsstrukturen sowie ein erfahrenes Management und qualifizierte, hochmotivierte Mitarbeiter: das waren für den Vorstand von FOUR GATES die ausschlaggebenden Punkte, sich für eine Beteiligung an GK FINANZ zu entscheiden. "Bereits während der Gespräche im Vorfeld der Vertragsunterzeichnung überzeugten uns die sichtbaren Möglichkeiten, von gegenseitigem Know-how zu profitieren, gemeinsame Ressourcen zu nutzen, Prozesse zu rationalisieren und nunmehr insgesamt unsere Marktpositionen zu festigen und auszubauen", so Wolfgang Horsthemke, Vorstand der FOUR GATES AG. Auch Jürgen Kettner, Vorstand der GK FINANZ AG, verspricht sich von der strategischen Partnerschaft schon in kurzer Zeit einen deutlichen Wettbewerbsvorteil. "Trotz ihrer Unabhängigkeit ist die FOUR GATES AG in bemerkenswertem Maße mit produktgebenden und kooperierenden Gesellschaften vernetzt, verfügt über einen ausgezeichneten Leumund in der Öffentlichkeit und kann unseren Wachstumskurs mit modernsten Mitteln des Vertriebsmanagements optimal unterstützen", so Kettner. "Der Umgang miteinander ist auf der Vorstandsebene vertrauensvoll und von gegenseitiger Sympathie geprägt, was mit auschlaggebend für das Zustandekommen der Beteiligung war." Für Rückfragen der Redaktionen, Interviewwünsche und Bildanforderungen: Dr. André Klein, Telefon 0231 399 68 00 oder 0151 15 68 49 35. This announcement was originally distributed by Hugin. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. http://www.fourgatesag.de/ Copyright © Hugin AS 2009. All rights reserved.

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2009 04:01 ET (09:01 GMT)