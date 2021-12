DJ HUGIN NEWS/La Société Bancaire Privée SA préannonce les résultats de l'exercice 2008

Une annonce de corporate news, procédée et transmise par Hugin AS. L¿envoyeur seul est responsable pour le contenu de cette annonce. =--------------------------------------------------------------------- =------------- Genève, le 19 mars 2009 - La Société Bancaire Privée SA (SIX: SBP) annonce aujourd'hui avoir poursuivi ses efforts de restructuration en 2008, ce qui lui a permis de consolider sa position dans le domaine du Private Banking et d'assurer une base saine pour son développement futur. Conformément à ses prévisions, la Banque devrait afficher une perte de l'ordre de CHF 0.5 million pour l'exercice 2008, contre une perte de CHF 6,0 millions en 2007. L'assemblée générale de la Banque étant prévue pour le 23 avril 2009, cette dernière publiera ses résultats dans le courant du mois d'avril 2009. Personne de contact M. Régis Ducrey, CFO, téléphone +41 22 818 31 31 =-- Fin de Message --- Société Bancaire Privée (SBP) WKN: 902732; ISIN: CH0002492293; Index: SPI, SPIEX, SSCI; Listed: Main Market in SIX Swiss Exchange; http://hugin.info/134396/R/1298735/296010.pdf http://www.sbp-banque.ch Copyright © Hugin AS 2009. All rights reserved.

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2009 02:00 ET (06:00 GMT)