DJ HUGIN NEWS/Las empresas participantes en CleanEquity Monaco 2009

Londres, Inglaterra - 21 de enero de 2009. CleanEquity Monaco, la conferencia de tecnología ambiental que se celebrará el jueves 19 y el viernes 20 de marzo, publica hoy la lista de las empresas participantes seleccionadas. CleanEquity Monaco, la conferencia anual con participación exclusivamente por invitación, cuenta con la presencia de unas cincuenta empresas internacionales del sector "Cleantech" (tecnologías limpias) de nueva generación que presentarán sus proyectos ante los principales representantes del mundo de la inversión, la construcción, la política y los medios de comunicación. Los ganadores de los premios CleanEquity Monaco 2008 regresan para informar a los participantes de los desarrollos realizados desde el año pasado. Los premios a la Excelencia en el Ámbito de la Investigación de la Tecnología Ambiental, el Desarrollo y la Comercialización se entregaron a ITM Power (Reino Unido), Zenergy Power (Alemania) y Clean Diesel Technologies (EE.UU.), respectivamente. ITM Power desarrolla tecnologías de hidrógeno de bajo coste; Zenergy Power es una empresa especializada en los materiales superconductores; y Clean Diesel Technologies es una empresa dedicada a la reducción de emisiones de tecnologías limpias. Los premios, diseñados por Damien Hirst, se presentarán de nuevo este año. Navigator Capital Advisors, con sede en la India, lidera el comité de selección de CleanEquity Monaco en Asia. Las empresas seleccionadas para CleanEquity incluyen, entre otras, la empresa de vehículos eléctricos REVA (India). MC Services, una empresa inversionista y de relaciones publicas destacada internacionalmente, esta ayudando a buscar compañías inversionistas de fuentes Europeas para CleanEquity Monaco. Entre las empresas que se presentan por primera vez están Borawind (Suiza), una empresa tecnológica experta en energías renovables eólicas e hidráulicas; Oxford Catalysts (Reino Unido), una empresa de catalizadores de combustibles limpios; Theodoma (Reino Unido), una empresa para la recuperación de energía de residuos; y Solar and Environmental Technologies Corporation (EE.UU.), una empresa que posee patentes de tecnologías para la conservación de recursos solares e hídricos. Las empresas que regresan a la conferencia son: Heliocentris Fuel Cells (Alemania), proveedor e integrador de sistemas de células de combustible; Surfect Technologies (EE.UU.), empresa proveedora de soluciones e interconexiones avanzadas para las células solares, LED y comunicaciones; y SolarEmpower (Reino Unido), una empresa de tecnologías avanzadas de óptica solar. La Universidad de Cambridge invitó a Mungo Park, presidente de Innovator Capital y fundador de CleanEquity, para que actuara como jurado del concurso "University Entrepreneurs Challenge 2008". El ganador del Premio de Tecnología y del Premio Cleantech (Tecnologías Limpias) fue PowerSi Technologies (Reino Unido), cuyo premio incluye su presentación en CleanEquity. PowerSi Technologies ha desarrollado un Controlador de Voltaje Activo que revoluciona la conversión de la energía a través del control inteligente de los dispositivos semiconductores de potencia. CleanEquity Monaco 2009 les da a las empresas seleccionadas la oportunidad de presentarse directamente ante más de 150 responsables de inversión procedentes de todo el mundo. Asimismo, las empresas constructoras y las divisiones de energías alternativas de las grandes corporaciones, que integran las tecnologías innovadoras en sus productos, también asistirán a la conferencia. Del mismo modo, estarán presentes políticos de alto nivel que ejercen una gran influencia en la implementación de las políticas medioambientales. La exposición ante los medios de comunicación internacionales eleva el perfil de las empresas participantes. Además, CleanEquity.TV, patrocinada por etv Media Group, realizará entrevistas a los 50 presidentes de las empresas participantes para emitirlas después en la web. Barclays Wealth es el patrocinador más importante de CleanEquity Monaco y la Cámara de Desarrollo Económico de Mónaco (CDE) es el anfitrión regional del evento. Otras organizaciones patrocinadoras son: NYSE Euronext, The Hugin Group, Invest Securities y la Société des Bains de Mer (SBM). Asimismo, patrocinan la conferencia la Fondation Prince Albert II de Monaco, la United Nations Environment Programme Finance Initiative y Eurosif. Ciertos patrocinadores y socios mundiales han contribuido a la selección de las empresas Cleantech presentes en la conferencia: dichas organizaciones son: MC Services (Munich); Carbon International (Londres); New Energy Fund (Nueva York); Oikovest (Berlín) y Navigator Capital Advisors (Mumbai). Para más información acerca de CleanEquity Monaco 2009: www.cleanequitymonaco.com Contacts : Dany Rubrecht - Chambre de Développement Economique de Monaco (CDE - Monaco) Tél. +377 97 98 68 68 [email protected] Jade Summer - Innovator Capital Limited (UK) Tél. +44 207 297 6840 [email protected] Birgit Weiss - MC Services (Germany) Tél. +49 89 210 228 11 [email protected] Ellen Anton - Barclays Wealth (Monaco) International Private Bank +377 93 15 35 37 [email protected] The press release can be downloaded from the following link: Esta nota de prensa es difundida por Hugin. 