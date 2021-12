DJ HUGIN NEWS/Les entreprises sélectionnées pour CleanEquity Monaco 2009

Londres, Angleterre, le 21 janvier 2009. CleanEquity Monaco, conférence des technologies de l'environnement qui se tiendra les jeudi 19 et vendredi 20 mars prochain, diffuse aujourd'hui la liste des entreprises participantes sélectionnées. Conférence annuelle sur invitation seulement, CleanEquity Monaco accueille quelques cinquante entreprises du secteur des « cleantech », technologies propres de nouvelle génération. Ces entreprises sont invitées à présenter leurs projets à des représentants du monde de l'investissement, de la construction, de la politique et des médias. Les lauréats des prix CleanEquity Monaco 2008 reviennent pour informer les participants des développements réalisés depuis l'année dernière. Les prix d'excellence dans les domaines de la recherche, du développement et de la commercialisation en matière de technologies de l'environnement, avaient été remportés respectivement par ITM Power (Royaume-Uni), Zenergy Power (Allemagne) et Clean Diesel Technologies (États-Unis). ITM Power met au point des technologies de l'hydrogène à bas coûts, Zenergy Power est spécialisée dans les matériaux supraconducteurs et Clean Diesel Technologies dans la réduction des émissions par technologie propre. Cette année encore, Damien Hirst a conçu les trophées qui seront remis aux vainqueurs des Prix CleanEquity 2009. Navigator Capital Advisors, organisation basée en Inde, est à la tête du panel de sélection de CleanEquity Monaco en Asie. Parmi les entreprises sélectionnées pour CleanEquity 2009, figurent le constructeur de véhicules électriques REVA (Inde) et le fabricant de semi-conducteurs désormais focalisé sur l'énergie solaire, SemIndia Systems (Inde). MC Services AG, entreprise leader en matière de relations publiques internationales, participe à la sélection des entreprises "cleantech" et investisseurs européens pour CleanEquity 2009. La conférence verra pour la première fois la participation de Borawind (Suisse), entreprise experte des énergies renouvelables éolienne et hydraulique, Oxford Catalysts (Royaume-Uni), spécialiste des catalyseurs de carburant propres, Theodoma (Royaume-Uni), entreprise de récupération des déchets énergétiques et Solar and Environmental Technologies Corporation (États-Unis), société détentrice de brevets de technologies de conservation de l'énergie solaire et hydraulique. Parmi les participants qui feront leur retour à la conférence, il convient de noter Heliocentris Fuel Cells (Allemagne), spécialiste de la fourniture et de l'intégration de systèmes de piles à combustible, Surfect Technologies (États-Unis), enterprise fournissant des solutions et systèmes poussés d'interconnexion des cellules solaires, de diodes et de communication par énergie solaire et SolarEmpower (Royaume-Uni), société spécialisée en technologie optique solaire avancée. Mungo Park, Président d'Innovator Capital et fondateur de CleanEquity, à été invité par l'université de Cambridge pour juger son concours « University Entrepreneurs Challenge 2008 ». Le gagnant en titre du prix de la technologie et du prix des technologies propres, PowerSi Technologies (Royaume-Uni), présentera cette année à CleanEquity les projets qui lui ont valu ces récompenses de l'université de Cambridge : PowerSi Technologies a mis au point un contrôle de tension actif qui révolutionne la conversion d'énergie par le contrôle intelligent des appareils dotés de semi-conducteurs. CleanEquity Monaco 2009 offre à ces entreprises sélectionnées une opportunité unique de se présenter directement à quelques 150 investisseurs venant du monde entier. En outre, les spécialistes de la construction et les divisions consacrées aux alternatives énergétiques des grandes entreprises mondiales qui intègrent les technologies innovantes à leurs produits, seront également présents. Les personnalités du monde politique qui exercent une influence sur la mise en oeuvre des programmes environnementaux marqueront aussi la conférence de leur présence. L'exposition aux médias internationaux rehausse considérablement le profil des entreprises participantes. En outre, CleanEquity.TV, sponsorisée par etv Media Group, mènera des interviews vidéo avec les 50 dirigeants des entreprises participantes, qui seront diffusées en ligne. Barclays Wealth est le principal sponsor de CleanEquity Monaco et la Chambre de Développement Économique de Monaco (CDE), est « hôte régional » de l'événement. Parmi les autres organisations soutenant la conférence, figurent NYSE Euronext, The Hugin Group, Invest Securities et la Société des Bains de Mer (SBM), ainsi que la Fondation Prince Albert II de Monaco, UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative) et Eurosif. Les sponsors et partenaires mondiaux désignés ont contribué à la sélection des entreprises de technologies propres pour la conférence. Parmi ces organizations figurent MC Services (Munich), Carbon International (Londres), New Energy Fund (New York), Oikovest (Berlin) et Capital Advisors (Mumbai). Pour de plus amples détails sur CleanEquity Monaco 2009 : www.cleanequitymonaco.com Contacts : Dany Rubrecht - Chambre de Développement Economique de Monaco (CDE - Monaco) Tél. +377 97 98 68 68 [email protected] Jade Summer - Innovator Capital Limited (UK) Tél. +44 207 297 6840 [email protected] Birgit Weiss - MC Services (Germany) Tél. +49 89 210 228 11 [email protected] Ellen Anton - Barclays Wealth (Monaco) International Private Bank +377 93 15 35 37 [email protected] Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour le communiqué de presse: Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué. http://hugin.info/139557/R/1283906/287566.pdf http://www.innovator-capital.com/ Copyright © Hugin AS 2009. All rights reserved.

