DJ HUGIN NEWS/PVA TePla 2009: Neuer Hauptsitz, neue Konzernstruktur, neues Logo, neue Homepage

Corporate news- Mitteilung verarbeitet und übermittelt durch Hugin. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. =--------------------------------------------------------------------- =------------- (Wettenberg, 16.02.2009) - Die PVA TePla AG, Wettenberg, hat im Zusammenhang mit dem Umzug an den neuen Firmensitz in Wettenberg im Dezember 2008 auch ihren Firmenauftritt neu gestaltet. Neben der Festlegung der geänderten Konzernstruktur und der damit verbundenen Neustrukturierung der Geschäftsbereiche, über die bereits Ende des vergangenen Jahres berichtet wurde, und der Umgestaltung des Firmenlogos, ging am vergangenen Freitag auch eine neugestaltete Homepage an den Start. Die PVA TePla hat ihren Web-Auftritt konzeptionell neu gestaltet. Unter www.pvatepla.com ist jetzt die redesignte deutsch- und englischsprachige Homepage zu finden: Diese ist übersichtlich gestaltet und verfügt über einen schnelleren Zugriff auf Produktinformationen mit entsprechenden Downloadmöglichkeiten. Bei der Neugestaltung der Homepage legte das Unternehmen besonderen Wert auf Benutzerfreundlichkeit und eine klar strukturierte Navigation. Neu auf der Startseite sind insbesondere der News-Bereich mit einer Auflistung der aktuellsten Pressemitteilungen und die Rubrik Termine mit Hinweisen auf Messen. Neu ist die klare Strukturierung des Portals mit der Möglichkeit, Produkte über verschiedene Links schnell zu finden. Die Systeme und Anlagen der PVA TePla wurden spezifischen Märkten zugeordnet, so dass es den Nutzern im Einzelfall leichter fällt, Anwendungen für ihre Problemstellungen zu finden. Das gesamte Angebot stellt sich somit transparent dar, die Zuordnung fällt leicht und auch die Nutzerfreundlichkeit konnte verbessert werden. Die schnelle Orientierung und Wiederauffindbarkeit wird durch konsequente Link-Navigation unterstützt. Weitergehende Informationen erhalten Sie bei: Dr. Gert Fisahn Investor Relations PVA TePla AG Im Westpark 10-12 35435 Wettenberg Telephone: +49(0)641/68690-400 [email protected] =-- Ende der Mitteilung --- PVA TePla AG Im Westpark 10 - 12 Wettenberg Deutschland WKN: 746100; ISIN: DE0007461006; Index: CDAX, GEX, Prime All Share; Notiert: Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse, Freiverkehr in Börse Stuttgart, Freiverkehr in Niedersächsische Börse zu Hannover, Freiverkehr in Börse Berlin, Freiverkehr in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg, Freiverkehr in Börse Düsseldorf, Regulierter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse; http://hugin.info/130372/R/1290712/291228.pdf http://www.pvatepla.com/ Copyright © Hugin AS 2009. All rights reserved.

