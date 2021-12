DJ HUGIN NEWS/Q-Cells SE bestätigt Zahlen für das Geschäftsjahr 2008 und veröffentlicht Geschäftsbericht

Corporate news- Mitteilung verarbeitet und übermittelt durch Hugin. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. =--------------------------------------------------------------------- =------------- Bitterfeld-Wolfen, 19. März 2009 - Die Q-Cells SE (QCE; WKN 555866) legt am heutigen Donnerstag, den 19. März 2009, im Rahmen der Bilanzpressekonferenz in Frankfurt/Main den Geschäftsbericht für das Jahr 2008 vor. Das Unternehmen bestätigt damit seine vorläufigen Geschäftszahlen vom 24. Februar 2009. Mit einem Produktionsvolumen im Kerngeschäft von 570,4 MWp war die Q-Cells SE auch im vergangenen Jahr der weltweit größte Solarzellenhersteller. Der Umsatz erhöhte sich um 46 % auf 1.251,3 Mio. Euro (Vorjahr: 858,9 Mio. Euro). Das operative Ergebnis (EBIT), das im vergangenen Geschäftsjahr deutlich stärker durch die Anlaufkosten der neuen Technologien sowie des neuen Produktionsstandortes in Malaysia belastet wurde, wuchs um 4 % auf 205,1 Mio. Euro (2007: 197,0 Mio. Euro). Der Jahresüberschuss belief sich insgesamt auf 190,6 Mio. Euro und konnte damit um rund 28 % gegenüber dem Vorjahreswert von 148,3 Mio. Euro gesteigert werden. Ohne den Ergebnisbeitrag aus der Beteiligung an der Renewable Energy Corporation ASA (REC) belief sich das Jahresergebnis auf 140,3 Mio. Euro (127,2 Mio. Euro). Auch im vergangenen Jahr konnte die Q-Cells damit ihren erfolgreichen Wachstumskurs fortsetzen. Neben der Inbetriebnahme des letzten Teilabschnittes der Linie V im ersten Halbjahr konnte am Standort Bitterfeld-Wolfen im vierten Quartal des vergangenen Jahres bereits die sechste Produktionslinie in Betrieb genommen werden, so dass sich die gesamte Zellkapazität auf rund 760 MWp erhöhte. In der neuen Fabrik in Malaysia, mit deren Bau im zweiten Quartal 2008 begonnnen wurde, wird im zweiten Quartal des laufenden Jahres die Herstellung der ersten Solarzellen anlaufen. Neben dem Ausbau im Kerngeschäft haben zwei der Dünnschichttöchter bzw. -beteiligungen im vergangenen Jahr erfolgreich die Massenproduktion aufgenommen. Sowohl die Sontor GmbH als auch die Solibro GmbH haben im vierten Quartal 2008 ihren Ramp-up erfolgreich fortgesetzt. Ebenfalls im vierten Quartal hat Solibro mit dem Ausbau der Kapazitäten auf insgesamt 135 MWp begonnen (derzeit etwa 30 MWp). Konzernweit konnte die Q-Cells mit ihrem Ausbau insgesamt 861 neue Arbeitsplätze schaffen, insgesamt beschäftigte das Unternehmen zum Ende des letzten Jahres damit 2.568 Mitarbeiter. Der Geschäftsbericht 2008 sowie eine aktuelle Unternehmenspräsentation stehen im Investor Relations-Bereich des Internetauftritts der Q-Cells SE (www.q-cells.de) zum Download zur Verfügung. Kontaktinformation: Q-Cells SE OT Thalheim Sonnenallee 17 - 21 06766 Bitterfeld-Wolfen www.q-cells.de Investor Relations: Stefan Lissner Tel.: +49-(0)3494-6699 10101 E-Mail: [email protected] Public Relations: Stefan Dietrich Tel.: +49-(0)3494-6699 10111 E-Mail: [email protected] =-- Ende der Mitteilung --- Q-Cells SE OT Thalheim, Guardianstr. 16 Bitterfeld-Wolfen Deutschland WKN: 555866; ISIN: DE0005558662; Index: CDAX, GEX, Prime All Share, TecDAX; Notiert: Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse, Freiverkehr in Bayerische Börse München, Freiverkehr in Börse Berlin, Freiverkehr in Börse Düsseldorf, Freiverkehr in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg, Freiverkehr in Börse Stuttgart, Regulierter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse; http://hugin.info/136506/R/1298797/296057.pdf http://hugin.info/136506/R/1298797/296058.pdf http://www.q-cells.com Copyright © Hugin AS 2009. All rights reserved.

