DJ HUGIN NEWS/QIAGEN und Applied Biosystems legen Rechtsstreit über Thermocycler-Patente bei

Corporate news- Mitteilung verarbeitet und übermittelt durch Hugin. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. =--------------------------------------------------------------------- =------------- Rotor-Gene(TM) Q- Detektionsgeräte sind nun "Lizensierte Real-Time Thermocycler" für alle molekulardiagnostischen Forschungs- und Humandiagnostikanwendungen Venlo, Niederlande, 22. Januar 2009 - QIAGEN N.V. (Nasdaq: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA), Corbett, ltf Labortechnik GmbH & Co. KG und Applied Biosystems, LLC, Teil von Life Technologies Corporation (Nasdaq: LIFE) haben heute die außergerichtliche Beilegung aller ihrer Streitigkeiten über Verletzungen von Applied Biosystems Real-Time Thermocycler-Apparatepatenten und Corbett's Rotor-Gene(TM) Real-Time PCR-Cyclern bekannt gegeben. Applied Biosystems hatte eine Patentverletzungsklage gegen Corbett in Deutschland eingereicht. Anschließend hatte Corbett eine negative Feststellungsklage in Kalifornien (USA) eingereicht. Zusätzlich erklärten Corbett und ltf Labortechnik ihren Beitritt zu den vor dem Europäischen Patentamt anhängigen Patenteinspruchsverhandlungen. QIAGEN hat Corbett, einen australischen Instrumentenhersteller, im Juli 2008 übernommen. Im Rahmen des Vergleiches einigte sich Corbett mit Applied Biosystems auf einen Technologielizenzvertrag bezüglich Corbett's Real-Time PCR-Geräten und deren Verwendung. Die Lizenz deckt alle Felder ab, einschließlich der Felder Forschung, kommerzielle Anwendungen sowie Human- und Tier-in vitro-Diagnostik. Finanzielle Einzelheiten zu den Vergleichs- und Lizenzverträgen wurden nicht mitgeteilt. "Diese Real-Time-Thermocycler-Lizenz für alle Anwendungsfelder einschließlich der humanen in vitro-Diagnostik erweitert unser in der Industrie einzigartiges IP- Portfolio auf dem Gebiet der PCR", sagte Peer Schatz, CEO von QIAGEN. "Die Technologie des Rotor-Gene(TM) Q Real-Time Thermocyclers stellt für uns eine leistungsfähige, proprietäre PCR-Nachweistechnologie dar. Diese Erweiterung unseres Portfolios an molekulardiagnostischen Lösungen erlaubt es QIAGEN, Probenvorbereitungs- und Testtechnologien anzubieten, die komplette Laborabläufe von der Probe bis zum Resultat abdecken. Durch diese Einigung können wir unseren ganzen Fokus darauf setzen, unseren Kunden in der Molekulardiagnostik, angewandten Testverfahren, im Pharmabereich und in der akademischen Forschung die fortschrittlichsten Technologien anzubieten. Wir freuen uns sehr, unseren Rotor-Gene Q(TM) Real-Time Thermocycler nun zusätzlich mit dem Markenzeichen eines vollständig "Lizensierten Real-Time Thermocyclers" für alle Anwendungsfelder kennzeichnen zu können." Über Thermocycler und PCR Thermocycler sind Geräte zur Durchführung von Polymerase-Ketten-Reaktionen (PCR). Die PCR ist ein in der biotechnologischen Forschung und Molekulardiagnostik eingesetztes Verfahren, mit dem ein Abschnitt einer Nukleinsäure (DNA oder RNA) vervielfältigt oder "amplifiziert" und somit leichter untersucht werden kann. In der Echtzeit (Real-Time)-PCR wird die amplifizierte DNA im Laufe des PCR-Verfahren untersucht, im Gegensatz zu einer Untersuchung am Ende des Verfahrens. Diese Methode liefert eine höhere Genauigkeit in wichtigen Anwendungsfeldern, wie z.B. beim Nachweis von Krankheitserregern, in der Genexpression und -quantifizierung sowie der Genotypisierung. Über QIAGEN QIAGEN N.V. ist eine niederländische Holdinggesellschaft und weltweit führender Anbieter von Probenvorbereitungs- und Testtechnologien. Probenvorbereitungstechnologien werden eingesetzt, um DNA, RNA und Proteine aus biologischen Proben wie Blut oder Gewebe zu isolieren und für die Analyse vorzubereiten. Testtechnologien werden eingesetzt, um solche isolierten Biomoleküle sichtbar zu machen. QIAGEN hat über 500 Verbrauchsprodukte sowie Lösungen zu deren Automatisierung entwickelt. Das Unternehmen verkauft seine Produkte weltweit an molekulardiagnostische Labore, die akademische Forschung, pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen sowie an Kunden in Märkten für angewandte Testverfahren (u.a. Forensik, Veterinär- und Lebensmitteltestung, pharmazeutische Prozesskontrolle). QIAGENs Testtechnologien umfassen eines der weltweit breitesten Portfolios an molekulardiagnostischen Tests. Dieses beinhaltet auch den einzigen in den USA und Europa zugelassenen Test auf Humane Papillomaviren (HPV), der primären Ursache für die Entstehung von Gebärmutterhalskrebs. QIAGEN beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter an über 30 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com/. Bei den Angaben in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen sind (einschließlich von Angaben über unsere Produkte, Märkte, Strategien und Betriebsergebnisse), handelt es sich um vorausschauende Angaben. Diese Angaben beruhen auf aktuellen Erwartungen, die auch Risiken und Unsicherheiten beinhalten, einschließlich von, jedoch nicht nur, solchen, die in Zusammenhang stehen mit: dem Management von Wachstum und internationalem Geschäft (wie unter anderem von Währungsschwankungen und Logistik), der Schwankung unserer Betriebsergebnisse, der geschäftlichen Entwicklung unserer Märkte (einschließlich angewendeter Testverfahren, klinischer und akademischer Forschung, Proteomik, Frauenheilkunde und HPV-Testverfahren, sowie Molekulardiagnostik), unseren Beziehungen mit Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern, dem Wettbewerb, technologischen Veränderungen, Nachfragefluktuationen, regulatorischer Anforderungen, der Identifizierung, Entwicklung und Herstellung von integrierten Produkten, die sich von denen unserer Konkurrenten abheben, der Marktakzeptanz für unsere Produkte und der Integration von erworbenen Technologien und Unternehmen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren bei der SEC eingereichten Dokumenten einschließlich unseres letzten 20-F Report. Die Informationen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.. Wir übernehmen, soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung dieser Informationen. ### Kontakte: Dr. Solveigh Mähler Dr. Thomas Theuringer Director Investor Relations Associate Director Public QIAGEN N.V. Relations +49 2103 29 11710 QIAGEN GmbH email: +49 2103 29 11826 [email protected] email: [email protected] Albert F. Fleury Investor Relations North America QIAGEN N.V. +1 301 944 7028 email: [email protected] =-- Ende der Mitteilung --- Qiagen N.V. 