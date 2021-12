DJ HUGIN NEWS/Wechsel in der Konzernleitung

Corporate news- Mitteilung verarbeitet und übermittelt durch Hugin. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. =--------------------------------------------------------------------- =------------- Zürich, 5. Februar 2009. - Heinz Dürrenberger, Leiter des Geschäftsbereichs Schaumstoffe (FoamPartner) wird nach 18jähriger Tätigkeit für die Conzzeta Gruppe per Ende 2009 in den Ruhestand treten. Die Suche nach einem Nachfolger ist eingeleitet. 1991 trat Heinz Dürrenberger als Direktor der Fritz Nauer AG in die Conzzeta Gruppe ein. Seit 1993 ist er als Leiter des Geschäftsbereichs Schaumstoffe Mitglied der Konzernleitung. Zwischen 1993 und 2003 war er auch für den Bereich Sportartikel verantwortlich. Verwaltungsrat und Konzernleitung danken Heinz Dürrenberger für seinen wichtigen Beitrag und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute. Für Rückfragen und Auskünfte Carlo Menotti, Head of Corporate Services Telefon +41 44 468 24 84 [email protected] Die Conzzeta Gruppe ist eine international tätige Industrieholding und beschäftigt weltweit über 3'500 Mitarbeitende. Ihre Schwerpunkte liegen im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Produktion von Konsum- und Industriegütern. Die Aktien der Conzzeta sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (SWX:CZH). Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar: =-- Ende der Mitteilung --- Conzzeta AG Giesshübelstrasse 45 Zürich Schweiz WKN: 265798; ISIN: CH0002657986; Index: SPI, SSCI, SPIEX; Notiert: Main Market in SIX Swiss Exchange; http://hugin.info/100413/R/1287371/289112.pdf http://www.conzzeta.ch Copyright © Hugin AS 2009. All rights reserved.

February 05, 2009 00:30 ET (05:30 GMT)