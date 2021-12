DJ Investor Verlag/Sie wird kommen

Ich habe Ihnen ein Interview mit dem Meister versprochen. Vergessen Sie Friedman. Vergessen Sie Keynes. Der Ökonom, auf den heute jeder ein Auge werfen sollte, ist Gideon Gono. Die Inflation kommt wieder in Mode und Gideon Gono ist ein Star. Während andere Zentralbanker noch straucheln, hat er schon bewiesen, dass man auch eine Inflation haben kann... und man kann sie in so sehr im Übermaß haben, dass es alles übersteigt, was man sich gewünscht hat. Gideon Gono ist, falls Sie noch nicht von ihm gehört haben, Robert Mugabes rechte Hand. Und Robert Mugabe ist der oberste Mann in Simbabwe, einem afrikanischen Land mit einer wahren Geschichte der Art: "Vom Millionär zum Tellerwäscher." Das Land war eines der wohlhabendsten und sichersten Länder in Afrika, als es in den siebziger Jahren noch von Ian Smith regiert wurde. Aber die Weltverbesser konnten es nicht dabei belassen. Sie haben dazu beigetragen, dass Robert Mugabe an die Macht gekommen ist. Seither geht es mit dem Land zur Hölle. Gideon Gono ist 47 Jahre alt und lebt in einem Haus mit 47 Zimmern in Harare. Er sagt, dass er nicht trinkt, dass er nachts nur vier Stunden schläft und...Weiterlesen [1] Dies ist eine Mitteilung des Investor Verlag. Für den Inhalt ist ausschließlich der Investor Verlag verantwortlich. [1] http://www.investor-verlag.de/boersenwissen/kapitalschutz/sie-wird-kommen-20090204/

