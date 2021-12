DJ IRW-PRESS: Detour Gold: stockreport.de: Detour -2

DJ IRW-PRESS: Detour Gold: stockreport.de: Detour Gold: +202%, +104%, +103%+ 78% und mehr

stockreport.de: Detour Gold: +202%, +104%, +103%+ 78% und mehr

- Musterdepot-Aktien sehr stark

- Osisko Mining, Detour Gold, International Tower Hill Mines, Yamana Gold

- Bei den nächsten 100%-Aktien dabei sein!

Der Börsendienst von stockreport.de ermöglicht seinen Lesern aktuell erneut hohe Kursgewinne im dreistelligen Prozentbereich mit verschiedenen Aktien.

OSISKO MINING + 202% in 10 Wochen

DETOUR GOLD + 104% in 10 Wochen

INTL TOWER HILL + 103% in 2 Monaten

YAMANA GOLD +78% in 11 Wochen

Und noch viele mehr....

Erfahren Sie die Aktien mit denen Sie 70, 80 und 100% Gewinn erzielen können! Die Aktien die stockreport.de demnächst vorstellen wird, haben sogar das Potential die Performance der heute gezeigten zu übertreffen! Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen!

MELDEN SIE SICH HIER AN, nur dann erfahren Sie auch alle Aktien um Gewinne zu erzielen: http://www.stockreport.de/neuanmeldung.asp

Unter folgender Adresse können Sie den aktuellen Musterdepot-Stand ansehen:

http://www.stockreport.de/upload/meine_bilder/Boersenbrief/stockreport_musterdepot300109.pdf

-Die nachfolgenden Kurse sind Schlusskurse vom 03.02.09-

DETOUR GOLD (TSE:DGC / WKN A0LG70) aufgenommen am 14.11.08 zu 4 CAD, Kurs am 30.01.09 8,16 CAD.

:: +104% GEWINN IN 10 WOCHEN::

Die Aktie von Detour Gold macht mir persönlich am meisten Spaß", sagt Daniel Schaad, Chefredakteur von stockeport.de. Und das nicht nur wegen der guten Kursentwicklung, sondern auch aufgrund der Goldressource von 13,2 Mio. Unzen. Detour kommt aktuell auf einen Börsenwert von 390 Mio. CAD was im Umkehrschluss einem Wert pro Unze Gold von 29 CAD oder 23 US-Dollar entspricht! Sensationell! Gold notiert derzeit weit über 800 USD! Das Detour Lake Projekt zählt zu Kanadas größten bisher unentwickelten Goldressourcen und liegt im sogenannten Abitibi Greenstone Belt im Nordosten von Ontario. In 2008 bohrte Detour insgesamt 121.000 Meter auf seiner Liegenschaft, seit dem Erwerb Anfang 2007 sind es mittlerweile 231.000 Meter. "Das sich nur 21% aller Aktien im freien Umlauf befinden zeigt wie begehrt dieser Titel bei Insidern ist, so stockreport.de Der Rest befände sich in Händen des Managements, Institutionellen und beim größten Anteilseigner PDX Resources. Der Barbestand liege derzeit bei rund 60 Mio. CAD, womit Detour gut durchfinanziert wäre. Eine Machbarkeitsstudie für das Detour Lake Projekt sei bereits zu 80% fertig gestellt, und sollte bei Erscheinen Detour klar ins Rampenlicht rücken.

YAMANA GOLD (TSE:YRI / WKN 357818) zu 5,50 CAD am 07.11.08 aufgenommen, Kurs am 03.02.09 9,84 CAD.

:: +78% GEWINN IN 11 WOCHEN ::

Die Aktie von Yamana konnte zuletzt exakt an der 100-Tages-Linie wieder nach oben drehen. Laut stockreport.de ist dieser Titel als Basisinvestment im Goldsektor zu sehen. Yamana Gold zähle zu den fortgeschrittenen Goldproduzenten und ist hauptsächlich in Brasilien, Argentinien, Chile, Mexiko und Zentralamerika tätig. Yamana hat insgesamt 7 aktive Minen und 5 Entwicklungsprojekte, und beschäftigt 8.700 Mitarbeiter. Ziel ist es die Produktion von derzeit rund 1 Mio. Unzen Gold jährlich im Jahr 2009 auf 1,4 Mio. Unzen und bis 2012 auf 2 Mio. Unzen Gold jährlich zu steigern. Yamana hat sehr geringe Cashkosten von 182 Dollar pro Unze, und vermeldete am 24. Dezember 2008, dass man seine flüssigen Barmittel auf 500 Mio. Dollar steigern konnte. Das Unternehmen verkauft seine Goldproduktion nicht auf Termin und profitiert somit überproportional vom Ansteigen des Goldpreises. Die wirtschaftlich abbaubaren Reserven von Yamana Gold belaufen sich auf 18 Mio. Unzen Gold, 180 Mio. Unzen Silber, 11,5 Mrd. Pfund Kupfer, 100 Mio. Pfund Zink und 612 Mio. Pfund Molybdän.

OSISKO MINING (TSE:OSK / WKN A0Q390) Aufnahme am 15.11.08 zu 1,80 CAD, Kurs am 03.02.09 5,45 CAD.

:: +202% GEWINN IN 10 WOCHEN ::

Osisko wurde am 15.11.08 zu 1,80 CAD (kanadische Dollar) ins Musterdepot von stockreport.de aufgenommen. Aktuell kann die Aktie auf 5,45 CAD zulegen und notiert damit 202% im Plus. Der Titel befindet sich derzeit an der Performance-Spitze des Muster-Portfolios von stockreport.de. Der Kursanstieg Osiskos sei vor allem auf die durchweg guten Bohrergebnisse auf der South Barnat Zone des Canadian Malartic Projekts zurückzuführen. Es sei ein gutes Zeichen, dass gute Bohrergebnisse von den Anlegern wieder honoriert werden, meint stockreport.de. Die letzten Ergebnisse mit durchschnittlich 2 g/t Gold über 182 Meter können sich mehr als sehen lassen. Am 25. November legte Osisko seine Machbarkeitsstudie vor, die dem Vorkommen eine abbaubare Reserve von 6,28 Mio. Unzen Gold bescheinigen, sowie 1,41 Mio. Unzen an Ressourcen. Das Canadian Malartic ist das größte Projekt seiner Art, das von nur einem Junior Explorer zu 100% gehalten wird. Laut der Machbarkeitsstudie wird Osisko in den ersten 5 Jahren 600.000 Unzen Gold pro Jahr produzieren, und das bei Kosten von 319 Dollar pro Unze. Damit ist Osisko ein heißer Übernahmekandidat, genauso wie Detour, Yamana, Exeter und International Tower Hill! Diese Meinung teilt auch Canaccord Adams in der aktuellen Ausgabe des Junior Mining Weekly.

INTERNATIONAL TOWER HILL MINES (TSE:ITH / WKN 694643) am 20.11.08 zu 0,81 EUR bzw. 1,30 CAD (kanadische Dollar) ins Musterdepot gekauft. Kurs am 03.02.09 2,65 CAD.

:: +103% GEWINN IN 2 MONATEN ::

Am 27.01.09 veröffentlichte der Musterdepotwert International Tower Hill Mines (WKN 694643 / TSX:ITH) ein Ressourcenupdate zum Livengood Projekt. Bei einem Cut-Off Grad von 0,5 g/t erhöhte sich die Ressource von 4 Mio. Unzen auf 6,8 Mio. Unzen Gold.

Die angepeilten 10 Mio. Unzen bis Jahresende sollten bei den aktuellen Ergebnissen kein Problem sein, und sogar noch übertroffen werden, meint stockreport.de.

Vor rund 2 Monaten hat das Team von stockreport.de die Aktie von ITH zu 1,30 CAD ins Musterdepot gekauft, aktuell kann ITH in Kanada auf 2,76 CAD zulegen. Auch wenn die Aktie jetzt mit über 112% in kurzer Zeit im Plus liegt, ist das Potential noch nicht vollkommen ausgeschöpft. Deshalb bleibt dieser Titel weiterhin in unserem Portfolio", so stockreport.de.

Die Livengood Liegenschaft erstrecke sich über 44 Quadratkilometer, wovon erst rund 4 Quadratkilometer erkundet worden seien. Das entspräche weniger als 10%!!

Die vollständige News zum Ressourcen-Update können Sie hier im Original nachlesen:

http://www.ithmines.com/i/pdf/NR-01-27-2009.pdf

Mit dieser neuen Ressourcenschätzung seie das Livengood Projekt einer der größten neuen Gold Entdeckungen des letzten Jahrzents.

CEO Jeff Pontius sagte vergangene Woche im "The Northern Miner", "wir haben gerade erst einen kleinen Teil der Mineralisierung entdeckt, sind wir nun schon am besten Teil angelangt, oder müssen wir noch tiefer bohren? Wir wissen es noch nicht, aber die aktuelle Zeit ist sehr spannend, wir beginnen uns zum Herzstück zu bewegen und erkennen gerade wie Groß das Teil wirklich ist!"

Aktuell habe ITH 5 Mio. kanadische Dollar Cash, mit denen sie die Hälfte ihres angekündigten Bohrprogramms finanzieren können. Im Sommer nach dem Phase1 Bohrprogramm, so Jeff Pontius, wird ITH nochmals rund 5 Mio. CAD aufnehmen.

Anfang Februar (also in den nächsten Tagen) wolle ITH sein Bohrprogramm für 2009 starten. Man möchte vor allem die Erweiterungen von Livengood nach Nordost, Südwest und Süden testen. Man rechnet damit diese Ergebnisse in der Mitte des zweiten Quartals 09 zu erhalten. Diese soll dann Grundlage für ein erneutes Ressourcenupdate sein, und wird zu einer vorläufigen ökonomischen Studie des Livengood Projekts führen. Im Juni 2009 soll dann die Phase2 des Bohrprogramms eingeläutet werden.

Eine Unternehmenspräsentation (neues Ressourcenupdate noch nicht berücksichtigt) können Sie hier abrufen:

http://www.ithmines.com/i/pdf/January_A_8_2009_V1.pdf

Wie Sie sehen konnten die Abonnenten des Börsenbriefs von stockreport.de in den letzten Wochen mit verschiedenen Aktien Gewinne von teilweise mehr als 100% erzielen.

SIE LIEBER LESER, KÖNNEN DAS AUCH!!

Denn stockreport.de hat bereits neue aussichtsreiche Aktien auf ihrer internen Watchlist. Diese sollen in den kommenden Ausgaben vorgestellt werden. Sie müssen hier unbedingt dabei sein, und dürfen sich die kommenden Chancen auf keinen Fall entgehen lassen! Es gäbe einige Interessante Chancen im Sektor der Wasseraufbereitung und alternativer Antriebssysteme Stichwort Elektroautos. Hier muss man jetzt schon auf die Gewinner von Morgen setzen!

+++++++++++++++

!! AKTION AUFGRUND GROSSER NACHFRAGE VERLÄNGERT !! Noch ist es nicht zu spät! Melden Sie sich noch bis zum 08.02.09 an und sichern Sie sich Ihre GESCHENKE IM WERT VON 600,- EUR + eine kostenlose Probeausgabe, die Sie gleich nach der Anmeldung GRATIS erhalten! Das Jahresabo macht sich damit schon in kürzester Zeit bezahlt.

Wenn Sie sich noch bis zum 08.02.09 für den stockreport-Börsenbrief entscheiden zahlen Sie NUR 290,- EUR ANSTELLE DER REGULÄREN 490,- FÜR DAS JAHRESABO. Das beste: Nach den 12 Monaten Laufzeit müssen Sie nichts tun, denn des Abo verlängert sich nur, wenn Sie das auch ausdrücklich wünschen!

Zusammen mit dem kostenlosen SMS-Service, im Wert von 400,- Euro, haben IHRE GESCHENKE EINEN GESAMTWERT VON 600,- EUR!

MELDEN SIE SICH HIER AN, nur dann erfahren Sie auch alle Aktien um Gewinne zu erzielen: http://www.stockreport.de/neuanmeldung.asp

+++++++++++++++

Anhand der oberen Beispiele sehen Sie wie die soliden Investments von stockreport.de reihenweise ins PLUS laufen und das in nur wenigen Tagen oder Wochen.

Die Leser von stockreport.de machen also auch in schwierigen Börsenzeiten sensationelle Gewinne an der Börse.

SIE KÖNNEN DAS AUCH!

04.02.2009

Aussender:

Finance Publications GbR

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 04, 2009 03:30 ET (08:30 GMT)

DJ IRW-PRESS: Detour Gold: stockreport.de: Detour -2-

www.stockreport.de

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2506691088

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender

verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

20090204 0930 Detour Gold [email protected] Detour Gold

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2009 03:30 ET (08:30 GMT)