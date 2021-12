DJ IRW-PRESS: OOOUT.com Portal AG: OOOUT.com AG gewinnt Auszeichnung Bestes IT-Unternehmen" in Shanghai

OOOUT.com AG gewinnt Auszeichnung Bestes IT-Unternehmen" in Shanghai

Shanghai, China 20. Januar 2009 OOOUT.com AG wurde bei der Veranstaltung "Best IT Venture Enterprise of 2008" am 18. Dezember 2008 in Shanghai, China, als bestes IT-Unternehmen ausgezeichnet.

"Best IT Venture Enterprise of 2008" ist die wichtigste und hochrangigste Auszeichnung in Shanghai für Unternehmen aus der Informationstechnologie. Zu den Juroren gehören Fachleute aus der Informationstechnologie-Branche und die Gesellschaft für Wissenschaft und Technologie in Shanghai. Die Veranstaltung, die einmal im Jahr abgehalten wird, fand im Science and Technology Innovation Center, einer Unterabteilung des Beijing Science and Technology Center statt.

Herr Liu Jian, der Vize-Geschäftsführer der städtischen Kammer für Technologiegesellschaften, stellte fest: Junger Unternehmergeist und die Informationstechnologie sind die wichtigsten Stützpfeiler für Chinas Wachstum. Diese Veranstaltung rückt die harte Arbeit, die in unseren jungen Unternehmen in diesem Jahr geleistet wurde, ins rechte Licht. Wir haben dieses Jahr 68 IT-Unternehmen bewertet, und OOOUT.com als bestes Wagnis-Unternehmen des Jahres 2008 ausgewählt."

Der Preis wurde von Herrn Ma Chunlei, dem Geschäftsführer des Städtischen Partei-Ausschusses von Shanghai verliehen, begleitet vom Shanghaier Komitee für Wissenschaft und Technologie, dem Städtischen Informations-Komitee, der Bezirksregierung von Huangpu und der Studentenvereinigung Hongkongs.

Louis Lu, der Präsident von OOOUT, stellte fest: Wir sind stolz darauf, dass wir an dem Wissenschafts- und Technologiewettbewerb Shanghais 2008 teilnehmen konnten, und wir sind sehr begeistert und fühlen uns geehrt, den Preis für das beste unter 68 IT-Unternehmen erhalten zu haben. Dieser Preis zeigt uns, dass sich die letzten 5 Jahre harter Arbeit ausgezahlt haben, und dass unsere Bemühungen von der IT-Branche in Shanghai gewürdigt wurden.

An der Veranstaltung haben mehrere landesweite und regionale Zeitungen wie Youth Times" und IT World" teilgenommen und über die Preisverleihung berichtet. Die Journalisten der Zeitungen und Magazine waren ebenfalls Mitglieder der Jury für den Science and Technology Shanghai Cup" 2008.

Über die OOOUT.com Portal AG http://www.ooout.net: OOOUT hat folgende Ziele: A) Zum größten sozialen Netzwerk für College-Studenten zu werden. B) Für graduierte Studenten zur wichtigsten Anlaufstelle bei der Jobsuche zu werden. C) Mit Hilfe von Printmedien direkt in die Wohnsäle der Studenten vorzudringen und damit an allen Universitäten für Unternehmen zum effektivsten Medium zu werden, um Marken aufzubauen und Märkte zu entwickeln. D) Durch die konkurrenzfähigsten Preise zur größten E-Commerce-Seite für chinesische Studenten im Bereich Elektronikartikel zu werden.

Einige der hier getroffenen Feststellungen enthalten Aussagen über die zukünftige Entwicklung, die mit entsprechenden Risiken und Unsicherheiten verbunden ist. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können dementsprechend signifikant von diesen Feststellungen abweichen. Dies beruht auf einer Vielzahl von Faktoren, darunter Risiken wie eine Veränderung in den ökonomischen Rahmenbedingungen auf dem Heimatmarkt und im Ausland, Veränderungen beim Cash-Flow des Unternehmens, Risiken hinsichtlich der Kooperationspartner und der Produktentwicklung, Veränderungen hinsichtlich der Entwicklung neuer Produkte und Services und des schnellen technologischen Wandels, der Möglichkeit von unentdeckten Fehlentwicklungen und Schäden bei den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens und weiterer Risiken, die in den entsprechenden veröffentlichten Dokumenten aufgeführt sind.

