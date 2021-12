DJ KORREKTUR/Wall Street schließt nach Erholungsrally ....

In dem am Mittwoch um 23.11 Uhr gesendeten Schlussbericht zur Wall Street sind die Angaben zu den Kursveränderungen der genannten Bankenwerte wegen eines Übermittlungsfehlers falsch und deutlich überhöht angegeben. Die übrigen in dem Bericht genannten Kurse und Kursveränderungen sind dagegen korrekt. Im sechsten Absatz des Textes muss es korrekt heißen:

Zu größten Gewinnern unter den US-Standardwerten gehörten Finanzwerte. Citigroup katapultierten sich um 31,1% auf 3,67 USD nach oben, Bank of America legten um 31% auf 6,68 USD zu und J.P. Morgan rückten um 25,1% auf 22,63 USD vor.

Sie erhalten im Anschluss eine korrigierte Neufassung des Berichts.

