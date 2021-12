DJ Krones kauft Aktien von bis zu 10% des Grundkapitals zurück

NEUTRAUBLING (Dow Jones)--Die Krones AG, Neutraubling, will eigene Aktien im Volumen von bis zu 10% des Grundkapitals zurückkaufen. Einen entsprechenden Entschluss habe der Vorstand auf der Basis der Ermächtigung der Hauptversammlung beschlossen, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Mittwoch mit.

Die bis zu etwa 3,16 Millionen eigenen Aktien will Krones an der Börse zu einem Preis von 22,61 EUR bis 27,64 EUR zurückkaufen. Sofern der Kurs der Aktien diese Bandbreite über- oder unterschreite, könne der Vorstand eine neue Rückkauftranche mit neuer Bandbreite beschließen, hieß es in der Mitteilung weiter.

