DJ Kurzarbeit belastet Haushalt der Bundesagentur - Presse

MÜNCHEN (Dow Jones)--Der drastische Anstieg der Kurzarbeit in diesem Jahr wird den Haushalt der Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg strapazieren. Allein das veranschlagte Kurzarbeitergeld von 300 Mio EUR werde bei weitem nicht reichen, sagte der BA-Vorstandsvorsitzende Frank-Jürgen Weise bei den Münchner Seminaren der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) und der CESifo Gruppe.

Weise schätzt, dass der Anstieg von Kurzarbeit bis zu 1,6 Mrd EUR kosten wird, wie die SZ in ihrer Donnerstagausgabe weiter berichtet. Deshalb könnte das erste Halbjahr seiner Einschätzung nach einigermaßen glimpflich verlaufen. "Aber wenn es bis Mitte des Jahres kein Signal gibt, dass es aufwärts geht, halten das viele kleine und mittelständische Betriebe nicht mehr durch", betonte er.

Wenn die Konjunktur in diesem Jahr um etwas mehr als 2% einbricht, erwartet BA-Chef Weise im Jahresdurchschnitt 250.000 Arbeitslose mehr als 2008. Im vorigen Jahr waren im Jahresdurchschnitt knapp 3,3 Millionen Menschen arbeitslos. Wenn die Wirtschaftsleistung allerdings um etwa 4% zurückgehe, könnten es auch 500.000 bis 700.000 Arbeitslose mehr sein, so Weise. "Aber wir kommen nicht mehr an die Fünf-Millionengrenze heran", sagte er.

In der Arbeitslosenversicherung haben sich 17 Mrd EUR angehäuft, die der BA-Chef vor latenten Begehrlichkeiten der Politik bewahren konnte. "Eineinhalb Jahre halten wir damit durch", erklärte er.

