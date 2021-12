DJ Leoni gründet Vertriebsgesellschaft für Benelux-Länder

NÜRNBERG (Dow Jones)--Die Leoni AG hat eine Vertriebsgesellschaft für die Benelux-Länder gegründet. Wie der Nürnberger Kabel- und Bordnetzspezialist am Mittwoch mitteilte, soll die Leoni WCS Benelux BV mit Sitz im niederländischen Amersfoort am Donnerstag ihre Arbeit aufnehmen. Damit habe Leoni den Grundstein für mehr Wachstum in Westeuropa gelegt, hieß es.

Die Gründung erfolge im Rahmen eines Regionalkonzepts, mit dem mehrere Geschäftsbereiche der Draht- und Kabelsparte (Leoni Wire & Cable Solutions, WCS) gleichzeitig die Aktivitäten in länderübergreifenden Märkten aufnehmen bzw. intensivieren werden. Zunächst konzentrierten sich die Aktivitäten auf die verwandten Anwendungsbereiche Telekommunikation, Datacom und Fiber-to-the-home (FTTH). Letzterer beschäftigt sich den Angaben zufolge mit der Weiterführung der Glasfasern vom Hauptnetz bis in die Privatwohnung.

January 21, 2009

