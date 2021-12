DJ Lufthansa Cargo rechnet 2009 mit schwierigem Jahr - BöZ

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa Cargo AG rechnet für 2009 nach den Worten ihres Vorstandsvorsitzenden Carsten Spohr mit einem "herausfordernden Jahr". Wie sich das gerade begonnene Geschäftsjahr entwickeln werde, stehe auch für Lufthansa Cargo noch in den Sternen, schreibt die "Börsen-Zeitung" (BöZ/Mittwochausgabe).

Die Erfahrung zeige, dass die Luftfahrtbranche die Entwicklung der Weltwirtschaft mit dem Faktor 2 nachfahre, sagte der Vorstandsvorsitzende der Fracht-Tochter der Deutschen Lufthansa AG in einem Gespräch mit der Zeitung weiter. "Für uns geht es also in guten Zeiten doppelt so stark hoch, in schlechten Zeiten aber auch doppelt so stark runter, erläuterte der Manager weiter.

Vor allem kleinere, finanziell angeschlagene Konkurrenten dürften angesichts sinkender Nachfrage aus dem Wettbewerb ausscheiden, fügte Spohr hinzu. In der Folge würden die Überkapazitäten sinken. Neben der hohen Flexibilität, die es Lufthansa Cargo erlaube, Kapazitäten kurzfristig hoch- und herunterzufahren, profitiere das Unternehmen derzeit von seiner "richtigen strategischen Aufstellung".

Mittelfristig rechnet der Manager aber mit einer Rückkehr auf den Wachstumspfad. "Die Erfahrung vergangener Krisen zeigt, dass die Abschwächung des Wachstums anschließend nachgeholt wurde", zitiert die Zeitung den Manager. In Reaktion auf die wirtschaftliche Flaute sei bereits zum 1. Januar das Angebot um 10% reduziert worden.

Webseite: http//www.boersen-zeitung.de DJG/pal/cbr Besuchen Sie unsere neue Webseite http://www.dowjones.de

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2009 02:17 ET (07:17 GMT)

Copyright (c) 2009 Dow Jones & Company, Inc.