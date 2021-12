DJ Merkel: Geraten EU-Länder finanziell in Not, werden wir helfen

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat finanziell in Not geratenen Ländern der Europäischen Union (EU) die Hilfe der Gemeinschaft zugesagt. "Wo Mitgliedstaaten finanziell in Not geraten sind, da werden wir helfen", sagte Merkel am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Deutschen Bundestag zu den bevorstehenden Gipfeltreffen von Europäischer Union (EU) und Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G-20).

Die EU habe dies im Falle Ungarns und Lettlands bereits gezeigt, und dies werde auch für andere Länder der Fall sein, betonte die Kanzlerin. "Wir müssen konstatieren, dass einige Mitgliedstaaten in eine Notsituation geraten sind", sagte Merkel.

-Von Andreas Kißler, Dow Jones Newswires, +49 (0)30 - 2888 4118, [email protected] DJG/ank/kth Besuchen Sie unsere neue Webseite http://www.dowjones.de

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2009 04:28 ET (08:28 GMT)

Copyright (c) 2009 Dow Jones & Company, Inc.