DJ Münchener Rück: Erwarten 2009 weitere Verhärtung des Marktes

MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG sieht in diesem Jahr weitere Anzeichen für eine Verhärtung des Rückversicherungsmarktes. Finanzvorstand Jörg Schneider verwies zur Begründung am Mittwoch in München auf die Hurrikan-Schäden in den USA, die bei den weiteren Erneuerungsrunden zu steigenden Prämien führen sollten.

Zudem sollten sich die Fundamentaldaten verbessern, weil die Kapitalausstattung von Erst- und Rückversicherern wegen der Finanzmarktkrise angespannt bleibe. Der Konzern erwarte, dass keine neuen Konkurrenten an den Markt träten, während die Kunden zugleich verstärkt auf Rückversicherer mit hoher Bonität setzten. Die Finanzkrise werde die Gelegenheit schaffen, große Abschlüsse im Leben- und Nichtleben-Rückversicherungsgeschäft abzuschließen.

February 04, 2009 04:07 ET (09:07 GMT)

