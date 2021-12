DJ Münchener Rück: "Klaus" belastet uns mit höherem zweistell Mio-Betrag

MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG rechnet wegen des Orkans "Klaus" mit einer Belastung im höheren zweistelligen Millionenbetrag. Finanzvorstand Jörg Schneider sagte am Mittwoch in München, der versicherte Marktschaden belaufe sich auf 2 Mrd EUR. Ende Januar war "Klaus" über den Mittelmeerraum gezogen und hatte besonders in Frankreich und Spanien mehrere Todesopfer gefordert.

February 04, 2009 03:55 ET (08:55 GMT)

