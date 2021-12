DJ Münchener Rück setzt Aktienrückkaufprogramm fort

MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG wird ihr Aktienrückkaufprogramm 2009 fortführen. Finanzvorstand Jörg Schneider sagte am Mittwoch in München, der Konzern werde das Programm "ohne Einschränkung" fortsetzen. Seit Anfang Mai 2007 erwirbt der Konzern eigene Anteilsscheine. In diesem Jahr wurden nach einer Aufzählung im Internet bislang 157.000 Stücke für durchschnittlich 108,54 EUR erworben.

