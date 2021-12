DJ ne-na.de/Schuhbeck-Rezepte kostenfrei über die Supermarkt-Waage: Sternekoch plädiert für gesünderes Essen

ne-na.de/Schuhbeck-Rezepte kostenfrei über die Supermarkt-Waage: Sternekoch plädiert für gesünderes Essen München/Balingen, 20. Januar 2009 - Das Technologieunternehmen Bizerba http://www.bizerba.de und der Münchner Sternekoch Alfons Schuhbeck http://www.schuhbeck.de starten im Januar 2009 eine neue Kooperation: Schuhbeck liefert dem Balinger Spezialisten für Wäge- und Schneidesysteme Bizerba exklusive Rezepte und Zubereitungstipps für die Waagen im Supermarkt.Ab kommendem Jahr stehen die Rezepte nach Firmenangaben in sechs Sprachen an den Bizerba-Ladenwaagen zur Verfügung, dazu jeweils auch ein Bild des Gerichts. ,,Die Möglichkeit, Rezeptideen gleich beim Einkauf zu erhalten, spart eine Menge Zeit. Wir haben die Rezepte für die Kassenwaagen überarbeitet, damit sie nicht zu lang für den Ausdruck und schnell nachzukochen sind! Das unterstützt besonders Mütter, die sich täglich für die Familie ein neues Gericht ausdenken müssen! Aber auch Berufstätige, die wenig Zeit zum Kochen haben", erklärt Schuhbeck. Die Kunden können sich diese Rezepte entweder direkt an den Selbstbedienungswaagen über die Bonrolle ausdrucken oder bekommen sie beim Einkauf an der Theke von den Verkaufsmitarbeitern. Auch die komplette Zutatenliste ist dabei. Damit bekommen die Verbraucher ihren Einkaufszettel für das Rezept gleich mitgeliefert und können die noch fehlenden Zutaten sofort mit einkaufen. ,,Natürlich haben wir die Rezepte ein wenig überarbeitet, damit sie schnell nachzukochen sind. Doch deshalb haben sie nichts an Qualität eingebüßt. Ich finde es wichtig, dass Menschen in sich selbst investieren, mit einem gesunden Essen können sie das täglich", sagt Schuhbeck. ,,Alfons Schuhbeck kocht nicht nur exzellent, sondern auch besonders gesundheitsbewusst. Heutzutage achten die Menschen vermehrt auf eine ausgewogene und fettarme Ernährung mit vielen Vitaminen. Schuhbecks Rezepte auf unseren Waagen helfen dabei", so Mathias Harsch, Geschäftsführer und Unternehmenssprecher bei Bizerba. Eine Meldung von NeueNachricht. Für den Inhalt ist NeueNachricht verantwortlich.

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2009 08:39 ET (13:39 GMT)