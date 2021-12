DJ ots.CorporateNews: Delbrück Bethmann Maffei AG / Delbrück Bethmann Maffei AG erweitert den ...

Frankfurt/Main (ots) - - Stephan Isenberg leitet das neu geschaffene Ressort Kundenbetreuung - Schritt zum Ausbau der Wettbewerbsposition Das Privatbankhaus Delbrück Bethmann Maffei AG erweitert den Vorstandskreis. Mit Wirkung zum 15. Februar 2009 verantwortet Stephan Isenberg (42) das neu geschaffene Ressort Kundenbetreuung. Mit der Einrichtung des neuen Vorstandsbereichs verfolgt das Delbrück Bethmann Maffei das Ziel, die Betreuung vermögender Privatkunden weiter zu intensivieren. Dabei soll der Wachstumskurs der vergangenen Jahre auf der Grundlage umfassender Beratung beschleunigt fortgesetzt werden. Stephan Isenberg gehört der ABN AMRO-Gruppe bereits seit 1996 an. Nach Abschluss einer Banklehre sowie eines betriebswirtschaftlichen Studiums durchlief er in dem internationalen Finanzkonzern verschiedene Leitungsfunktionen im Private Banking, Asset Management und in der Vermögensverwaltung. 2004 wurde Isenberg zum Leiter der Frankfurter Niederlassung des Privatbankhauses Delbrück Bethmann Maffei ernannt. Im Jahr 2007 übernahm er die Position des Regionalleiters Mitte und wurde Mitglied des Management-Teams von Delbrück Bethmann Maffei. Seit 2008 ist Isenberg als Generalbevollmächtigter von Delbrück Bethmann Maffei und Senior Vice President der ABN AMRO Group verantwortlich für Vertrieb und Private Wealth Management des Privatbankhauses. Isenberg ist verheiratet und hat einen Sohn. Dem Vorstand von Delbrück Bethmann Maffei gehören auch weiterhin Horst Schmidt, als Vorstandsvorsitzender zuständig für Strategie, Unternehmenssteuerung sowie die Produkt- und Serviceeinheiten, sowie Walter Huber, verantwortlich für die Bereiche Operations, Risiko und Personal, an. Chris Vogelzang, Senior Executive Vice President Global Head Private Clients bei ABN AMRO und Vorsitzender des Aufsichtsrats von Delbrück Bethmann Maffei: "Mit Delbrück Bethmann Maffei ist eines der renommiertesten Privatbankhäuser Deutschlands Teil der ABN AMRO. Wir sind überzeugt, dass das Bankhaus nach der erfolgreichen Entwicklung der vergangenen Jahre weiteres Wachstumspotenzial hat. Mit der Erweiterung des Vorstands schaffen wir die Grundlage, um die Wettbewerbsposition von Delbrück Bethmann Maffei weiter auszubauen." Horst Schmidt, Vorstandsvorsitzender von Delbrück Bethmann Maffei: "In unserer Branche sind Kontinuität und ein Höchstmaß an Qualität in der Beratung entscheidend für die Zufriedenheit der Kunden und den Erfolg der Bank. Deshalb haben wir den Vorstand mit Stephan Isenberg um einen erfahrenen Private-Banking-Experten erweitert, der seit vielen Jahren in unserem Haus fest verwurzelt ist und bei Kunden und Mitarbeitern einen exzellenten Ruf besitzt." Hinweis an die Redaktionen: Ein Foto von Herrn Isenberg kann auf Anfrage gern zur Verfügung gestellt werden. Delbrück Bethmann Maffei AG: Die Delbrück Bethmann Maffei AG ist im Februar 2004 aus der Zusammenführung der Privatbankhäuser Delbrück & Co. AG und BethmannMaffei OHG entstanden, deren Wurzeln bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen. Die Bank ist Teil des weltweiten Private Banking-Netzes der niederländischen ABN AMRO-Gruppe und steht für die Verbindung von deutscher Privatbanktradition mit der Bonität und den weltweiten Ressourcen einer der größten Banken der Welt. Delbrück Bethmann Maffei zählt in Deutschland zu den führenden Anbietern von Private Banking, also der umfassenden Betreuung und Begleitung der Vermögen von Privatkunden. Das Bankhaus beschäftigt rund 400 Mitarbeiter und ist mit 10 Niederlassungen flächendeckend in allen Wirtschaftszentren Deutschlands präsent. www.DelbrueckBethmannMaffei.de Originaltext: Delbrück Bethmann Maffei AG Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/58658 Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_58658.rss2 Pressekontakt: Frank Elsner / Jens Heinen Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH Tel.: +49 - 5404 - 91 92 0 Fax: +49 - 5404 - 91 92 29 Mail: [email protected]

February 16, 2009 05:23 ET (10:23 GMT)