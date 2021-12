DJ ots.CorporateNews: empolis GmbH / empolis und COGISUM vereinbaren Vertriebs- und ...

Kaiserslautern, Friedrichsdorf (ots) - Die empolis GmbH und die COGISUM Intermedia AG, zwei Spezialisten im Bereich des Information Managements, haben beginnend mit dem heutigen Tag eine intensive Vertriebs- und Technologiepartnerschaft vereinbart. Konkret bedeutet dies, dass empolis ab sofort die Produkte von COGISUM in ihr Vertriebs-Portfolio integriert. Die Stärken von COGISUM im Bereich der Web 2.0 Analyse, gepaart mit den ausgereiften semantischen Technologien der empolis-Produkte, ermöglichen es, einzigartige neue Kunden-Lösungen zu entwerfen. Über diesen ersten Schritt der Vereinbarung hinaus sind beide Unternehmen bestrebt, die Zusammenarbeit in Zukunft deutlich zu intensivieren. Ziele sind beispielsweise, semantische Beziehungen in der Web 2.0 Analyse auszuwerten oder Sentimentanalysen durchzuführen. Rolf-Dieter Metka, Direktor Vertrieb & Marketing der COGISUM Intermedia AG: "Durch diese Partnerschaft ergeben sich für uns völlig neue Möglichkeiten. Das empolis-Vertriebsteam besticht durch jahrelange Erfahrung und umfassendes Technologie-Know-how, sodass wir unsere Produkte hier sehr gut aufgehoben wissen. Ferner ermöglichen die vorhandenen Synergien im technologischen Umfeld eine deutliche Steigerung des Innovationsgrades der von beiden Unternehmen angebotenen Produkte und Lösungen." "Technologisch und von der Marktpositionierung her ergänzen sich COGISUM und empolis hervorragend. Wir versprechen uns durch diese Partnerschaft beträchtliche Synergie-Effekte für beide Seiten. Dies dürfte beiden Unternehmen schon bald einen weiteren Schub nach vorn geben. Vor allem aber profitieren unsere Kunden durch die getroffene Vereinbarung, denn durch das breitere Produkt-Portfolio können wir ihnen in Zukunft noch präziser zugeschnittene Lösungen anbieten", erklärt Dr. Stefan Wess, CEO der empolis GmbH. Über COGISUM Die COGISUM Intermedia AG wurde im Jahre 2000 mit dem Ziel gegründet, Unternehmen und Organisationen bei der optimalen Verwertung von Informationen zu unterstützen, indem das vorhandene digitalisierte Wissen durch automatisierte Verfahren inhaltlich erschlossen und strukturiert aufbereitet wird. Das Unternehmen offeriert seinen Kunden innovative Produkte und Lösungen zur Effizienzsteigerung und Kostenreduktion vor allem im Bereich der Informations-Recherche, der Informations-Auswertung und des Wissensmanagements. Flankiert wird dieses Angebot durch fundiertes Prozess-Know-how und umfassende Service-Leistungen. Dank dieses integrativen Konzepts hat sich die COGISUM Intermedia AG als ein führender Lösungsanbieter in ihrem Marktsegment etabliert - bei Industrie-Unternehmen, Finanzdienstleistern, Verlagen und im Bereich der öffentlichen Verwaltung. Weitere Informationen unter www.cogisum.com . Über empolis empolis, The Information Logistics Company, bietet Enterprise Content und Knowledge Management-Lösungen zur unternehmensweiten Informationslogistik und Optimierung von Geschäftsprozessen. Eine mehr als 20-jährige Erfahrung und intensives Branchen Know-how sind die Basis unserer Software-Lösungen für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen. www.empolis.de Originaltext: empolis GmbH Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/23927 Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_23927.rss2 Pressekontakt: COGISUM Intermedia AG Rolf-Dieter Metka Wilhelmstraße 14 a 61381 Friedrichsdorf/Ts. Germany Tel.: +49 (0) 6172 1392200 Fax: +49 (0) 6172 1392220 [email protected] www.cogisum.com empolis GmbH Martina Tomaschowski Europaallee 10 67657 Kaiserslautern Tel.: +49 (0) 5241 8074358 Fax: +49 (0) 5241 8074379 [email protected] www.empolis.de

