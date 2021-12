DJ ots.CorporateNews: Gruner+Jahr, stern.de / stern.de: Verkehrspolitiker "entsetzt" über ...

Hamburg (ots) - Verkehrsexperten im Bundestag haben die Spitzel-Affäre bei der Deutschen Bahn massiv kritisiert. "Ich bin entsetzt über den Umgang der Bahn-Führung mit ihren Mitarbeitern", sagte der verkehrspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter, stern.de. "Die Bahn muss das rückhaltlos aufklären", forderte der Grünen-Politiker. Hofreiter kündigte an, die Bahn in den Verkehrsausschuss des Bundestags "zu zitieren". Dort müsse sie "Rede und Antwort stehen". Geladen werden soll nach Informationen von stern.de auch der Berliner Datenschutzbeauftragte Alexander Dix, der für die Aufsicht der Bahn zuständig ist. Die FDP übte ebenfalls massive Kritik: "In einer solchen Größenordnung Ausspähungen zu veranlassen, noch dazu ohne konkrete Verdachtsmomente, das ist ein ungeheurer Vorgang", sagte der verkehrspolitische Sprecher der Liberalen, Horst Friedrich, stern.de. "Die Bahn ist ein Unternehmen, das der rechtsstaatlichen Bundesrepublik gehört und kein volkseigenes Kombinat in einem Unrechtsstaat, in dem man beliebig die Leute bespitzeln kann." Nach Recherchen des Hamburger Magazins stern hat die Bahn mehr als 1000 Mitarbeiter ausspionieren lassen, darunter ein Großteil des oberen Managements. In allen Fällen, in denen dem stern interne Auftrags-Unterlagen vorliegen, war die Firma Network Deutschland GmbH aktiv, dieselbe Detektei, die auch bei der Telekom für Spitzeldienste eingesetzt wurde. Die Konzernrevision der Bahn beauftragte Network zuletzt 2007. Die Bahn räumte auf Nachfrage ein, dass es entsprechende Ermittlungsaktionen gab. Ein Vergleich mit Datenschutzskandalen - wie bei der Telekom - sei jedoch "völlig falsch und abwegig". Originaltext: Gruner+Jahr, stern.de Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/21391 Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_21391.rss2 Pressekontakt: stern.de-Redakteur Marcus Gatzke Telefon: 040-3703-3877 [email protected]

January 21, 2009