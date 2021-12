DJ ots.CorporateNews: KfW / KfW begibt zweite USD-Globalanleihe aus ihrem Benchmark-Programm

Frankfurt (ots) - Die KfW hat am Dienstagabend ihre zweite USD-Globalanleihe in 2009 begeben. Die Emission hat eine Laufzeit von zwei Jahren, ein Volumen von 2 Mrd. USD und wurde weltweit an über 70 institutionelle Investoren verkauft. Die USD II/2009 valutiert am 10. Februar 2009 und ist am 15. März 2011 fällig. Mit einem Kupon von 1,875 % und einem Reoffer-Preis von 99,886 % zahlt sie halbjährlich 1,931 %. Dies entspricht einem Renditeaufschlag von 100,75 Basispunkten über der derzeitigen US Treasury mit Fälligkeit im Januar 2011. Die Anleihe hat ein Rating von AAA/Aaa/AAA (Fitch Ratings, Moody's und Standard & Poor's). Federführer der Transaktion waren Goldman Sachs, Merrill Lynch und Royal Bank of Canada CM. Die sektorale Aufteilung des Orderbuchs der Anleihe ergibt folgendes Bild: Aufteilung nach Arten von Investoren: Zentralbanken: 50 % Kreditinstitute: 31 % Fonds: 18 % Sonstige: 1 % Aufteilung nach Regionen: Amerika: 33 % Europa: 30 % Asien: 28 % Naher Osten: 3 % Sonstige: 6 % Die KfW hat für 2009 einen Refinanzierungsbedarf in Höhe von 75 Mrd. EUR angekündigt. Die Benchmark-Programme in EUR und USD werden voraussichtlich erneut den wesentlichen Teil des Refinanzierungsvolumens ausmachen. Ausstattungsmerkmale KfW USD II/2009 USD 2 Mrd. - 1,875 % - 2009/2011 Emittentin: KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) Garantin: Bundesrepublik Deutschland Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody's) / AAA (Standard & Poor's) Volumen: USD 2.000.000.000 Fälligkeit: 10. Februar 2009 - 15. März 2011 Kupon: 1,875 % p.a., halbjährlicher Kupon, erster Kurzer Kupon Zahlungstermine: 15. März und 15. September, erster kurzer Kupon 15. März 2009 Reoffer-Preis: 99,886 % Rendite: 1,931 % halbjährlich Format: Globalanleihe Börsennotierung: Luxemburg Lead Managers (3): Goldman Sachs Merrill Lynch Royal Bank of Canada CM Co-Lead Managers (10): Barclays Capital BNP Paribas Citi Credit Suisse HSBC JP Morgan Morgan Stanley Nomura Royal Bank of Scotland UBS Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die KfW hat die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere für den Verkauf in den USA registriert. Das Angebot zum Kauf der Wertpapiere wird in den USA auf Grundlage eines Prospekts erfolgen, der von der KfW erhältlich ist und detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre Jahresabschlüsse und Informationen über die Bundesrepublik Deutschland enthalten wird. Originaltext: KfW Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/41193 Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_41193.rss2 Für Rückfragen der Presse: Nathalie Drücke Tel.: 069 7431-2098 E-Mail: [email protected] KfW, Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt Kommunikation (KOM) Tel. 069 7431-4400, Fax: 069 7431-3266, E-Mail: [email protected], Internet: www.kfw.de

