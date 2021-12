DJ ots.CorporateNews: McDonald's Deutschland / McDonald's 2008: Mit Qualitätsoffensive weiter ...

München (ots) - Mit einem Nettoumsatz von 2,835 Milliarden Euro hat McDonald's Deutschland das Geschäftsjahr 2008 abgeschlossen. Durchschnittlich 58.000 Mitarbeiter verpflegten insgesamt 942 Millionen Gäste in 1.333 Restaurants. Im Jahr 2009 will McDonald's rund 2.000 zusätzliche Jobs schaffen. "2008 war ein bemerkenswert gutes Jahr für McDonald's Deutschland", erläutert der Vorstandsvorsitzende Bane Knezevic auf der Jahrespressekonferenz von McDonald's in der Unternehmenszentrale in München. "Wir sind beim Nettoumsatz um rund 5,1 Prozent gewachsen. Wir haben durchschnittlich 2,58 Millionen Gäste pro Tag in unseren Restaurants begrüßt. Das ist eine Steigerung um 1,6 Prozent im Vergleich zu 2007." 1.333 Restaurants des Branchenprimus gibt es mittlerweile in Deutschland, 78 Prozent davon werden von Franchise-Nehmern geführt. In Deutschland schufen McDonald's und seine Franchise-Nehmer im vergangenen Jahr rund 3.000 neue Arbeitsplätze. Somit stieg die Mitarbeiterzahl auf 58.000 im Jahresdurchschnitt. Grund für die positive Entwicklung ist eine umfassende Qualitätsoffensive: Mehr modernisierte Restaurants, der große Erfolg von McCafé sowie ein optimierter Service und Produktinnovationen trugen zur ungebrochenen Beliebtheit der Marke bei. McDonald's blickt deshalb optimistisch auf das Jahr 2009: "Wir wollen auch in diesem Jahr weiter wachsen und damit rund 2.000 neue Arbeitsplätze schaffen," so Bane Knezevic. Modernes Restaurant-Design für hohe Kundenansprüche Ende 2008 erstrahlten bereits 858 McDonald's Restaurants in zeitgemäßem Design mit hochwertiger Inneneinrichtung und modernen Materialien. "Sie schaffen eine Atmosphäre, in der sich unsere Kunden wohlfühlen", so Knezevic. Bis Ende 2009 soll die Modernisierung der Restaurants in Deutschland weitgehend abgeschlossen werden. Erfolgsstory McCafé Das Shop-in-Shop System McCafé, das mit seiner hochwertigen Loungeatmosphäre in bestehende Restaurants integriert wird, kommt bei den Kunden sehr gut an. Seit dem offiziellen Start des Coffeeshops von McDonald's im Januar 2006 entstanden 539 McCafé, davon alleine 142 im Jahr 2008. "Mit McCafé erreichen wir neue Zielgruppen und ergänzen hervorragend unser klassisches Angebot im Restaurant", betont Knezevic. So ist McCafé in 2008 bei Umsatz und Gästezahlen prozentual stärker gewachsen als das Kerngeschäft in den Restaurants. Optimierter Service und hochwertige Produktinnovationen Neben der Atmosphäre standen im vergangenen Jahr ein besserer Service und Produktinnovationen im Fokus. McDonald's bietet nun ein flächendeckendes Netz von Restaurants, die sieben Tage die Woche rund um die Uhr geöffnet haben. Außerdem wurde ein verbessertes McDrive Konzept entwickelt. "Wir arbeiten Tag für Tag an der Optimierung unseres Restauranterlebnisses," so Knezevic. Dazu gehören insbesondere die Produkte. Hier konnte McDonald's im vergangenen Jahr mit Innovationen wie dem Premium-Burger "Der M" oder den leichten Chicken Wraps bei seinen Gästen punkten. Zudem sorgten beliebte Promotions wie die "Hüttengaudi" oder "Stars of America" für viel Betrieb am Tresen. Vielfältige Karrierechancen für Mitarbeiter Talentierte, motivierte und fachlich versierte Mitarbeiter sind die Basis für eine gesicherte Zukunft - besonders in wirtschaftlich angespannten Zeiten. Deshalb investiert McDonald's in seine Mitarbeiter und bietet ihnen umfangreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. "Der Aufstieg von der Service-Kraft zum Restaurant-Manager ist bei uns gelebte Realität", berichtet Bane Knezevic, der selbst als Management Trainee bei McDonald's startete. Besonders die Ausbildung bei McDonald's ist gefragt: im vergangenen Jahr haben 2.398 Auszubildende in Restaurants und Verwaltung gelernt, davon haben 1.022 ihre Ausbildung begonnen. Zusätzlich starteten rund 100 Schulabgänger mit einem McDonald's Stipendium ihr Bachelor-Studium der internationalen Betriebswirtschaftslehre. Optimistisch für 2009 McDonald's Deutschland will 2009 seinen Erfolgskurs fortsetzen und weiter wachsen. Im Mittelpunkt steht dabei die Weiterentwicklung des Produktportfolios. Im März wird deutschlandweit ein neues attraktives Frühstücksangebot eingeführt. "Im Frühstücksmarkt in Deutschland sehen wir großes Potenzial und erwarten hier bis zum Jahr 2011 signifikante Wachstumsraten", so Knezevic. Ebenfalls im Frühjahr wird Snack Deluxe eingeführt. Die zwei leichteren, hochwertigen Burger schließen die Preis-Lücke zwischen den EIN MAL EINS Produkten und den McDonald's Klassikern. Trotz gestiegener Rohwarenpreise hält McDonald's im fünften Jahr in Folge die Preise für die beliebten EIN MAL EINS Produkte stabil bei einem Euro. Bane Knezevic zu den Perspektiven im Jahr 2009: "Wir haben uns durch rechtzeitige Investitionen in die Qualität unserer Restaurants, Produkte und Mitarbeiter eine sehr gute Ausgangsposition geschaffen. In unsicheren Zeiten achten die Menschen verstärkt auf ein gutes Preis-Leistungsverhältnis - und sie wissen, dass sie bei McDonald's eine hohe Qualität zu einem guten Preis bekommen." Über McDonald's Das erste deutsche McDonald's Restaurant eröffnete am 4. Dezember 1971 in der Martin-Luther-Straße in München. In bundesweit 1.333 Restaurants beschäftigen McDonald's und seine 258 Franchise-Nehmer im Jahresdurchschnitt 58.000 Mitarbeiter. Mit rund 2,58 Millionen Gästen täglich ist McDonald's Marktführer der Gastronomie in Deutschland. Originaltext: McDonald's Deutschland Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/52942 Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_52942.rss2 Pressekontakt: Weitere Informationen erhalten Sie bei: McDonald's Deutschland Inc. 